Από τον ακαταμάχητο Σον Κόνερι μέχρι τον πιο σκοτεινό και ευάλωτο Ντάνιελ Κρεγκ, ο Τζέιμς Μποντ έχει αλλάξει πρόσωπα, εποχές και κινηματογραφικές συνήθειες.

Η είδηση ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ (James Bond) έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις στους φίλους του θρυλικού κινηματογραφικού πράκτορα. Είναι, όμως, ο ηθοποιός που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τόσο εμβληματικού ρόλου; Για ορισμένους, η απάντηση είναι ξεκάθαρα αρνητική. Η έλλειψη της επιβλητικότητας, του δυναμισμού, της σωματικής παρουσίας και του χαρακτηριστικού πνευματώδους χιούμορ που συνόδευαν διαχρονικά τον 007 αποτελούν βασικά επιχειρήματα όσων αμφισβητούν την επιλογή του. Και όταν πρόκειται για τον Τζέιμς Μποντ, οι προσδοκίες είναι αναμφίβολα υψηλές.

Πόσο διαφορετικός πρέπει να είναι σήμερα ο διασημότερος μυστικός πράκτορας του κόσμου και τι είναι αυτό που δεν πρέπει να χάσει ποτέ; Με το καλοραμμένο κοστούμι, το ποτό του, τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα και εκείνο το χαρακτηριστικό χαμόγελο που προμηνύει μπελάδες, ο πράκτορας 007 έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: να παραμένει αναγνωρίσιμος, ακόμη κι όταν αλλάζει σχεδόν σε όλα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr