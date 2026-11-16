"All's Fair": Η καλύτερη χειρότερη σειρά του αιώνα

Η υπερχλιδάτη όψη της γυναικείας αλληλεγγύης, με τις Οσκαρικές πρωταγωνίστριες και την ιέρεια του ριάλιτι, Κιμ Καρντάσιαν, εξελίσσεται στο πλέον παράδοξο και συζητημένο τηλεοπτικό φαινόμενο της εποχής.

Οι κριτικές διεθνώς τη χαρακτήρισαν απίστευτα κακή έως τη «χειρότερη σειρά του 21ου αιώνα» (Telegraph). Το «All’s fair», η δημιουργία του Ράιαν Μέρφι, στην οποία ηθοποιοί υποψήφιες για Όσκαρ και Emmy συναντούν την ερμηνευτική δεινότητα της βασίλισσας του ριάλιτι τείνει να εξελιχθεί στο πλέον παράδοξο τηλεοπτικό φαινόμενο της εποχής: είναι τόσο κακή, που σχεδόν απαγορεύεται να τη χάσεις!

Η καθαρά γυναικεία σειρά «All’s fair» (Όλα επιτρέπονται στα ελληνικά), που εστιάζει σε μια εικόνα ζωής των εξωφρενικά πλουσίων με τη λογική εκτεταμένου διαφημιστικού βίντεο στο TikTok, δεν προσπαθεί καν να ενταχθεί στα πρότυπα της «καλής τηλεόρασης». Κι αυτό ακριβώς αποτελεί στοιχείο της γοητείας της. Καταφέρνει να γίνει τηλεόραση που παρακολουθείς, επειδή δεν πιστεύεις στα μάτια σου. Κι όσο περισσότερο, οι κριτικές την απορρίπτουν, τόσο συνεχίζει να προσελκύει κοινό, να αναπαράγεται στα social media και να μετατρέπει τις αδυναμίες της σε πλεονέκτημα και θέμα συζήτησης.

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