A talks: Ο λόγος που «πάγωσε» το διάσημο πρότζεκτ που προοριζόταν για τον Alpha

«Πάγωσε» το διάσημο «A talks» που προοριζόταν για τον Alpha. Η πρωτότυπη θεματολογία του πρότζεκτ και ο λόγος που δεν προχωράει.

Δεν προχωρά τουλάχιστον για τη φετινή σεζόν το «The A Talks» που συζητούνταν έντονα στον Alpha από την προηγούμενη τηλεοπτική περίοδο.

Το πρότζεκτ γνωστό στη Γαλλία όπου λανσαρίστηκε για πρώτη φορά ως «Les Rencontres du Papotin» φιλοξενεί διάσημες προσωπικότητες όπως ηθοποιούς, τραγουδιστές, αθλητές αλλά και πολιτικούς (ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν καλεσμένος στη γαλλική εκδοχή), οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με μια ομάδα 30 δημοσιογράφων που έχουν την εξής ιδιαιτερότητα: Είναι άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ).

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