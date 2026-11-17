Ένας γιγαντιαίος σιδηροδρομικός συρμός στη Νότια Αφρική ολοκλήρωσε μια δοκιμαστική διαδρομή 860 χιλιομέτρων, καταρρίπτοντας ένα παγκόσμιο ρεκόρ που κρατούσε από το 2001.

Η Νότια Αφρική έθεσε σε κίνηση ένα εμπορευματικό τρένο μήκους 7,6 χιλιομέτρων, αποτελούμενο από 696 βαγόνια. Ο συρμός ολοκλήρωσε μια δοκιμαστική διαδρομή περίπου 860 χιλιομέτρων και κατέγραψε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για εμπορευματική αμαξοστοιχία.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2026 στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τον κόλπο Σαλντάνα, στη δυτική ακτή της χώρας, με την μεταλλευτική περιοχή του Βόρειου Ακρωτηρίου. Το ταξίδι διήρκεσε δύο ημέρες και επέτρεψε να ελεγχθεί η συμπεριφορά ενός σιδηροδρομικού σχηματισμού αυτών των διαστάσεων.

Η πρόκληση του συγχρονισμού σχεδόν 700 περίπου βαγονιών

Η εκκίνηση ενός τρένου με αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Ο συντονισμός σχεδόν 700 βαγονιών απαιτεί τον έλεγχο της ισχύος των μηχανών έλξης και των δυνάμεων που αναπτύσσονται κατά τους ελιγμούς επιτάχυνσης και πέδησης.

Για την πραγματοποίηση της δοκιμής, η Transnet χρησιμοποίησε ηλεκτρικές και ντιζελοηλεκτρικές μηχανές κατανεμημένες κατά μήκος του συρμού. Όλες λειτούργησαν συγχρονισμένα μέσω ενός συστήματος ασύρματου ελέγχου που ονομάζεται Radio Distributed Power (RDP), το οποίο επιτρέπει την κατανομή της έλξης και της πέδησης σε διαφορετικά σημεία του τρένου.

Τα 696 βαγόνια κυκλοφόρησαν άδεια. Επομένως, δεν επρόκειτο για μια συμβατική εμπορική μεταφορά, αλλά για μια τεχνική δοκιμή με στόχο τη μελέτη της συμπεριφοράς αυτού του σχηματισμού και τη βελτίωση της χωρητικότητας των βαρέων σιδηροδρομικών μεταφορών.

Το νέο τρένο ξεπερνά το ρεκόρ της Αυστραλίας

Το νοτιοαφρικανικό τρένο ξεπερνά την επίδοση που διατηρούσε η Αυστραλία από το 2001. Τότε, η μεταλλευτική εταιρεία BHP έθεσε σε κυκλοφορία έναν συρμό μήκους 7,353 χιλιομέτρων και 682 βαγονιών στα δυτικά της χώρας.

Ο νέος σχηματισμός προσθέτει περίπου 250 μέτρα μήκους και 14 βαγόνια σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ, ωστόσο η ανεξάρτητη επικύρωση αυτής της νέας παγκόσμιας επίδοσης εκκρεμεί ακόμη.

Πέρα από το ρεκόρ, η δοκιμή έχει πρακτικό σκοπό για την οικονομία της Νότιας Αφρικής. Η χώρα χρησιμοποιεί αυτή τη σιδηροδρομική γραμμή για να μεταφέρει σιδηρομετάλλευμα από τα ορυχεία της ενδοχώρας στο λιμάνι της Σαλντάνα, απ' όπου εξάγεται στις διεθνείς αγορές.

Η βελτίωση της χωρητικότητας αυτής της υποδομής είναι θεμελιώδης για τη μείωση των προβλημάτων συμφόρησης και την αύξηση της αποδοτικότητας των εξαγωγών. Για τον λόγο αυτό, η Transnet θα αναλύσει τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής και θα τα συγκρίνει με τις προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν από την επιχείρηση, ώστε να τελειοποιήσει την κατανομή των μηχανών, τα συστήματα πέδησης και τις στρατηγικές κυκλοφορίας τρένων μεγάλου μήκους.

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