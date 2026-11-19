Οι μεταμορφώσεις, τα μυστήρια και τα μεγάλα πλεονεκτήματα του “βασιλιά των franchises”, που καλείται να βγάλει τον Τζέιμς Μποντ από το λυκόφως.

Πριν από περίπου δύο δεκαετίες, στην κορύφωση της κυριαρχίας του κινηματογραφικού φαινομένου “Twilight”, ουδείς μπορούσε να προβλέψει ότι ο ερωτευμένος βρικόλακας με το χλωμό πρόσωπο και τα -παροιμιωδώς- λιγδωμένα μαλλιά, θα εξελισσόταν σε μια τόσο συναρπαστική κινηματογραφική παρουσία, που θα έφτανε στα 40 του, να “κλέψει” μέσα από τα χέρια νεότερων ηθοποιών το ρόλο του διασημότερου κατασκόπου όλων των εποχών. Τον λένε Πάτινσον, Ρόμπερτ Πάτινσον και για πολλούς λόγους, δείχνει ως η ιδανική επιλογή για να οδηγήσει τον Τζέιμς Μποντ στο μέλλον.

Η ανακοίνωση του ονόματος του προκάλεσε πληθώρα θετικών σχολίων, αλλά και αντιδράσεις. Θεωρείται πολύ “μεγάλος”, πολύ “σταρ” και πολύ “Μπάτμαν” για Τζέιμς Μποντ, με δεδομένο ότι παραδοσιακά ο ρόλος πάει σε ηθοποιούς νεότερους, σε πρώιμο στάδιο της καριέρας τους, που δεν έχουν ταυτιστεί ή ήδη συμμετάσχει σε κάποια από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchises.

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