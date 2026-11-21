Παρά το προσωπείο του «Σαρλώ», ο Τσάρλι Τσάπλιν δεν ήταν πολύ διαφορετικός από πολλούς ζεν πρεμιέ της εποχής του, τουλάχιστον στη σχέση του με το «ωραίο φύλο».

Ησεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση νεαρών γυναικών δεν είναι κάτι καινούργιο στα σκάνδαλα του Χόλιγουντ -και το μεγαλύτερο αστέρι της εποχής του βωβού κινηματογράφου, ο Τσάρλι Τσάπλιν, το αποδεικνύει.

Το «βελούδινο» παραπέτασμα της βιομηχανίας του θεάματος, της πολιτικής ορθότητας και των πύρινων λόγων, πάντα έκρυβε τον ηδονισμό, τις καταχρήσεις και τις άνισες σχέσεις εξουσίας.

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