Από τον Κιάνου Ριβς και τον Τομ Κρουζ μέχρι τον Ρόμπερτ Πάτινσον και τον Νόα Σεντινέο, 7 διάσημοι ηθοποιοί που ξεκίνησαν ως είδωλα των εφήβων και κατέληξαν ήρωες δράσης.

Η ανακοίνωση ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ έφερε ξανά στο προσκήνιο μια ενδιαφέρουσα διαδρομή, εκείνη των ηθοποιών που ξεκίνησαν ως teen idols, αγαπήθηκαν από εκατομμύρια θαυμαστές και κατάφεραν να ξεφύγουν από την εικόνα που τους καθιέρωσε.

Από τον βρικόλακα Έντουαρντ του Twilight μέχρι τον θρυλικό πράκτορα 007, ο Ρόμπερτ Πάτινσον αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ηθοποιού που επαναπροσδιόρισε την καριέρα του. Δεν είναι, όμως, ο μόνος. Ο Κιάνου Ριβς, ο Τομ Κρουζ και ο Κρίστιαν Μπέιλ είναι μερικά ακόμη ονόματα που ακολούθησαν μια αντίστοιχη πορεία, αφήνοντας πίσω τους τους πρώτους ρόλους τους για να γίνουν μερικοί από τους πιο αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές ταινιών δράσης. Αυτοί είναι επτά ηθοποιοί που αποδεικνύουν ότι μια επιτυχημένη καριέρα στο Χόλιγουντ μπορεί να έχει πολλές, εντελώς διαφορετικές ζωές

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