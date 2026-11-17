Προβλήματα πρόσβασης αναφέρουν χρήστες σε Apple, Google και Marriott, με το Downdetector να καταγράφει αυξημένες αναφορές για διακοπές σε δημοφιλείς υπηρεσίες.

Προβλήματα πρόσβασης αντιμετωπίζουν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 χρήστες αρκετών δημοφιλών ψηφιακών υπηρεσιών, της Apple και της Google.

Η πλατφόρμα Downdetector κατέγραψε σημαντική αύξηση στις αναφορές για τεχνικά προβλήματα, με χρήστες να δηλώνουν ότι αδυνατούν να συνδεθούν ή να χρησιμοποιήσουν κανονικά τις υπηρεσίες της Apple. Στη λίστα των υπηρεσιών για τις οποίες καταγράφηκαν αναφορές περιλαμβάνονται επίσης η Υποστήριξη της Apple και το Apple Wallet. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη σαφές πόσο εκτεταμένα είναι τα προβλήματα.

Παρά τις αναφορές, η επίσημη σελίδα Κατάστασης Συστήματος της Apple εξακολουθεί να εμφανίζει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ως λειτουργικές. Η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δημόσια αναγνώριση γενικευμένης διακοπής ούτε έχει εξηγήσει τι μπορεί να προκαλεί τις δυσλειτουργίες.

Προβλήματα και σε Google και Marriott

Την ίδια ώρα, ανάλογες αναφορές καταγράφονται και για ορισμένες υπηρεσίες της Google, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί εάν τα περιστατικά σχετίζονται μεταξύ τους. Ειδικότερα, στο Gmail οι αναφορές προβλημάτων στο Downdetector ξεπέρασαν τις 2.800 έως τις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (19:00 ώρα Ελλάδας).

Οι περισσότεροι χρήστες που δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες ανέφεραν προβλήματα στη λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή της Marriott. Εκατοντάδες χρήστες ανέφεραν δυσκολίες κατά τη σύνδεση στους λογαριασμούς τους και την πραγματοποίηση κρατήσεων, με την αύξηση των αναφορών να ξεκινά περίπου στις 09:17 π.μ. ET.

Άγνωστη η αιτία και ο χρόνος αποκατάστασης

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια των προβλημάτων, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση των υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του Downdetector βασίζονται στις αναφορές χρηστών και δεν αποδεικνύουν απαραίτητα ότι μια υπηρεσία έχει τεθεί συνολικά εκτός λειτουργίας ή ότι η δυσλειτουργία επηρεάζει όλους τους χρήστες.

Τα νέα περιστατικά έρχονται έπειτα από σειρά σημαντικών τεχνικών προβλημάτων που καταγράφηκαν στις ΗΠΑ τις προηγούμενες ημέρες. Την περασμένη εβδομάδα, διακοπή στη λειτουργία του Microsoft Outlook επηρέασε χρήστες για σχεδόν 24 ώρες, ενώ αναφορές για δυσλειτουργίες υπήρξαν και σε άλλες μεγάλες ψηφιακές και τεχνολογικές υπηρεσίες.

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