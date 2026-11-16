Δύο αντίπαλοι, μία έδρα: το σπίτι σου. Ποιος σε συμφέρει να κερδίσει φέτος τον χειμώνα;

Αντλία θερμότητας ή λέβητας αερίου; Πριν επιλέξεις «ομάδα», δες τι σημαίνει κάθε λύση για την άνεση, την εγκατάσταση και τον λογαριασμό σου.

Στο γήπεδο, μπορείς να υποστηρίζεις την ομάδα σου χωρίς δεύτερη σκέψη. Στη θέρμανση, όμως, αξίζει να κοιτάξεις τα δεδομένα. Γιατί το ζητούμενο είναι απλό: να επιστρέφεις σε ένα ζεστό σπίτι, να απολαμβάνεις τον αγώνα στον καναπέ σου και να ξέρεις ότι τα χρήματα που δίνεις πιάνουν τόπο.

Αν σκέφτεσαι να αλλάξεις σύστημα θέρμανσης, δύο επιλογές βρίσκονται πιθανότατα στη λίστα σου: η αντλία θερμότητας και ο λέβητας φυσικού αερίου. Ποια σε συμφέρει περισσότερο;

Η απάντηση ξεκινά από το ίδιο σου το σπίτι.

Αντλία θερμότητας: «δυνατή απόδοση», με τις σωστές προϋποθέσεις

Η αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για να μεταφέρει θερμότητα από το περιβάλλον στο σπίτι. Αυτό της επιτρέπει να αποδίδει περισσότερη θερμική ενέργεια από την ηλεκτρική που καταναλώνει.

Για παράδειγμα, όταν λειτουργεί με συντελεστή απόδοσης 3, αποδίδει περίπου 3 kWh θερμότητας για κάθε 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Η απόδοση αυτή δεν παραμένει σταθερή: επηρεάζεται, μεταξύ άλλων, από την εξωτερική θερμοκρασία και τις απαιτήσεις του συστήματος.

Στις αντλίες θερμότητας αέρα-νερού, που τροφοδοτούν ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coils ή θερμαντικά σώματα, ιδιαίτερη σημασία έχει η θερμοκρασία του νερού. Όσο χαμηλότερη είναι, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες του σπιτιού, τόσο ευνοϊκότερες είναι συνήθως οι συνθήκες λειτουργίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα σπίτι με καλοριφέρ αποκλείεται από την επιλογή. Χρειάζεται όμως έλεγχος: επαρκούν τα υπάρχοντα σώματα στις θερμοκρασίες λειτουργίας που σχεδιάζονται ή απαιτούνται παρεμβάσεις; Εδώ η επιλογή αντλίας θερμότητας με φυσικό ψυκτικό μέσο R290 είναι η ιδανική επιλογή.

Το κρίσιμο είναι να επιλεγεί η κατάλληλη αντλία για το συγκεκριμένο σπίτι, με σωστή μελέτη θερμικών απωλειών και σωστή εγκατάσταση.

Λέβητας αερίου: μια επιλογή με εξαιρετικά πλεονεκτήματα ιδανικά για τον αστικό ιστό

Αν το σπίτι διαθέτει ήδη σύνδεση φυσικού αερίου και δίκτυο σωμάτων καλοριφέρ, ένας σύγχρονος λέβητας αερίου συμπύκνωσης είναι μια λύση που αξίζει να συμπεριλάβεις στη σύγκριση.

Το πρακτικό ερώτημα είναι πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα εγκατάσταση και ποιες εργασίες χρειάζονται. Γι’ αυτό, η προσφορά πρέπει να αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα και όχι μόνο την τιμή της συσκευής.

Παράλληλα, ο χαρακτηρισμός «σύγχρονος» δεν αρκεί για να προβλέψεις τον λογαριασμό. Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τις ανάγκες του κτιρίου, τη λειτουργία της εγκατάστασης και τις ρυθμίσεις της.

Η ευκολία αντικατάστασης και το μειωμένο αρχικό κόστος είναι σημαντικά. Χρειάζεται όμως να συνυπολογίσεις και όσα θα πληρώνεις στη χρήση.

Ο λογαριασμός κρίνεται σε ολόκληρη τη σεζόν

Η τιμή αγοράς είναι μόνο η αρχή. Για να συγκρίνεις ουσιαστικά τις δύο λύσεις, χρειάζεσαι μια εκτίμηση του συνολικού κόστους εγκατάστασης και του ετήσιου κόστους λειτουργίας.

Μην συγκρίνεις απλώς την τιμή της κιλοβατώρας ρεύματος με εκείνη του αερίου . Κάθε σύστημα μετατρέπει διαφορετικά την ενέργεια που αγοράζεις σε χρήσιμη θερμότητα. Στην αντλία θερμότητας μετρά η εποχική απόδοση· στον λέβητα, η εποχική αποδοτικότητα. Οι τιμές ενέργειας και ο τρόπος λειτουργίας μπορούν να αλλάξουν το οικονομικό αποτέλεσμα.

Ζήτησε, λοιπόν, σύγκριση για το ίδιο σπίτι, την ίδια επιθυμητή θερμοκρασία και τις ίδιες ανάγκες θέρμανσης, με σαφείς παραδοχές για τις χρεώσεις ενέργειας. Πρόσθεσε τη συντήρηση, τα σχετικά πάγια και τις πιθανές εργασίες προσαρμογής.

Έτσι θα δεις τι πραγματικά αγοράζεις και πόσο υπολογίζεται ότι θα σου κοστίζει.

Πριν αποφασίσεις, κάνε αυτές τις πέντε ερωτήσεις

Πόση θερμότητα χρειάζεται το σπίτι μου; Τα τετραγωνικά από μόνα τους δεν αρκούν. Η μόνωση, τα κουφώματα, η περιοχή και οι απώλειες του κτιρίου επηρεάζουν την επιλογή.

Τι μπορώ να κρατήσω από την υπάρχουσα εγκατάσταση; Ζήτησε έλεγχο σωμάτων, σωληνώσεων και απαραίτητων προσαρμογών.

Τι περιλαμβάνει η τελική προσφορά; Εξοπλισμός, υλικά, εργασίες, ρυθμίσεις και θέση σε λειτουργία πρέπει να είναι ξεκάθαρα.

Πώς προκύπτει η εκτίμηση εξοικονόμησης; Ζήτησε υπολογισμό με συγκεκριμένες παραδοχές για το δικό σου σπίτι.

Ποιος αναλαμβάνει την υποστήριξη; Η σωστή εγκατάσταση και η τεχνική εξυπηρέτηση έχουν αξία και μετά την αγορά.

Νικητής είναι η λύση που ταιριάζει σε εσένα

Στο ντέρμπι της θέρμανσης δεν υπάρχει ένα αποτέλεσμα που ισχύει για κάθε κατοικία. Υπάρχει, όμως, ένας σωστός τρόπος να αποφασίσεις: μελέτη των αναγκών σου, ολοκληρωμένες προσφορές και σύγκριση με κοινά δεδομένα.

Πριν επιλέξεις αντλία θερμότητας ή λέβητα αερίου, ζήτησε μια αξιολόγηση του χώρου σου από εξειδικευμένο επαγγελματία. Γιατί η καλύτερη επιλογή είναι εκείνη που αποδεικνύει την αξία της κάθε μέρα - στην άνεση του σπιτιού σου και στον λογαριασμό σου.

