Με κεκλιμένο πύργο ύψους 173 μέτρων και κατάστρωμα πλάτους 86,7 μέτρων, η νέα γέφυρα στην Κίνα ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και τα ρεκόρ της.

Μια εντυπωσιακή νέα γέφυρα εγκαινιάστηκε στην Κίνα, ξεχωρίζοντας τόσο για τις τεράστιες διαστάσεις της όσο και για τον ασυνήθιστο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της. Πρόκειται για τη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Tuojiang, η οποία βρίσκεται στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Chengdu με τις πόλεις Jianyang και Renshou.

Η υποδομή έχει ήδη δοθεί στην κυκλοφορία, ενώ, σύμφωνα με τις εταιρείες που ανέλαβαν την κατασκευή της, έχει καταφέρει να καταγράψει τρία παγκόσμια ρεκόρ. Ανάμεσά τους βρίσκεται εκείνο του ψηλότερου κεκλιμένου πύργου στον κόσμο, αλλά και του φαρδύτερου καταστρώματος που έχει κατασκευαστεί ποτέ σε γέφυρα.

Ο κεντρικός πύργος της έχει ύψος 173 μέτρα, ενώ το πλάτος του καταστρώματος από το οποίο διέρχονται τα οχήματα φτάνει στο εντυπωσιακό μέγεθος των 86,7 μέτρων στο ευρύτερο σημείο του. Εκείνο, ωστόσο, που τραβά περισσότερο την προσοχή είναι η ιδιαίτερη μορφή της: ο πύργος έχει κλίση 17,3 μοιρών προς τα ανατολικά και από αυτόν ξεκινούν 68 καλώδια που στηρίζουν το κατάστρωμα.

Τα τρία παγκόσμια ρεκόρ της νέας γέφυρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία των κατασκευαστικών εταιρειών, η γέφυρα έχει κατακτήσει τρεις παγκόσμιες πρωτιές. Η πρώτη αφορά τον κεκλιμένο πύργο της, ο οποίος θεωρείται ο ψηλότερος στον κόσμο στην κατηγορία του.

Το δεύτερο ρεκόρ σχετίζεται με το μεγαλύτερο άνοιγμα γέφυρας καλωδιωτής στήριξης με έναν ασύμμετρο πυλώνα, όπου τα καλώδια ακολουθούν μια καμπύλη και στριφτή διάταξη. Η τρίτη πρωτιά αφορά το πλάτος του καταστρώματος, το οποίο αγγίζει τα 86,7 μέτρα.

Η κατασκευή, πάντως, δεν εξυπηρετεί αποκλειστικά τις μετακινήσεις των οχημάτων. Διαθέτει πεζοδρόμους και στις δύο πλευρές της, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να απολαύσουν τη θέα προς τον ποταμό Tuojiang και να παρατηρήσουν από κοντά την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της.

Η εντυπωσιακή εικόνα της τη νύχτα

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στον φωτισμό της, ο οποίος αναδεικνύει τη γέφυρα μετά τη δύση του ηλίου, μετατρέποντάς την σε ένα ξεχωριστό στοιχείο του τοπίου. Η κατασκευή της αποτέλεσε σημαντική τεχνική πρόκληση, κυρίως λόγω της σύνθετης γεωμετρίας του κεκλιμένου πύργου και της διάταξης των καλωδίων που στηρίζουν το κατάστρωμα.

Το τελικό αποτέλεσμα συνδυάζει τη λειτουργικότητα μιας σύγχρονης οδικής σύνδεσης με έναν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Με την έναρξη της λειτουργίας της, η γέφυρα του ποταμού Tuojiang αποτελεί πλέον ένα νέο τοπόσημο για την ευρύτερη περιοχή του Chengdu και μία από τις πιο ξεχωριστές υποδομές της Κίνας.

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