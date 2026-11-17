Επεισόδια στην Πλατεία Κλαυθμώνος: Πέτρες, μάρμαρα και αιχμηρά καδρόνια κατά αστυνομικών πριν από την πορεία
Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, λίγο πριν από την έναρξη της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, στην πλατεία Κλαυθμώνος και συγκεκριμένα στην οδό Ιωάννη Παπαρρηγοπούλου.
Ομάδα ατόμων επιτέθηκε οργανωμένα σε διμοιρία των ΜΑΤ, χρησιμοποιώντας πέτρες, κομμάτια μαρμάρου και καδρόνια, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης εκτοξεύτηκε και γκαζάκι, το οποίο εξερράγη.
Μία σύλληψη μετά την επίθεση στους αστυνομικούς
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν άγνωστα άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαυθμώνος, λίγο πριν από την προγραμματισμένη πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, και εξαπέλυσαν επίθεση κατά των αστυνομικών. Από το περιστατικό συνελήφθη ένας άνδρας, γεννημένος το 1975, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση.
Κατά την επιχείρηση στο σημείο, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν και προχώρησαν στην κατάσχεση τριών καδρονιών, τα οποία είχαν υποστεί ειδική διαμόρφωση, με αιχμηρή απόληξη. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το γκαζάκι που εξερράγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
- Η Βόρεια Κορέα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες της «πιο επικίνδυνης 13χρονης στον κόσμο»
- Προσφέρουν 110.000 ευρώ για ένα εγκαταλελειμμένο τουριστικό χωριό 26 εκταρίων: Από δημοφιλής προορισμός στην εγκατάλειψη μέσα σε 6 χρόνια
- Βρετανία: Ζευγάρι με έσοδα 239.000 λιρών τον χρόνο παραπονιέται ότι ζει με έναν μισθό για να στείλει τα παιδιά του σε ιδιωτικό σχολείο