Ένταση επικράτησε στην πλατεία Κλαυθμώνος πριν από την πορεία του Πολυτεχνείου, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε διμοιρία των ΥΑΤ με πέτρες, μάρμαρα και γκαζάκι που εξερράγη.

Σοβαρά επεισόδια εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, λίγο πριν από την έναρξη της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, στην πλατεία Κλαυθμώνος και συγκεκριμένα στην οδό Ιωάννη Παπαρρηγοπούλου.

Ομάδα ατόμων επιτέθηκε οργανωμένα σε διμοιρία των ΜΑΤ, χρησιμοποιώντας πέτρες, κομμάτια μαρμάρου και καδρόνια, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης εκτοξεύτηκε και γκαζάκι, το οποίο εξερράγη.

Μία σύλληψη μετά την επίθεση στους αστυνομικούς

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν άγνωστα άτομα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαυθμώνος, λίγο πριν από την προγραμματισμένη πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, και εξαπέλυσαν επίθεση κατά των αστυνομικών. Από το περιστατικό συνελήφθη ένας άνδρας, γεννημένος το 1975, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση.

Κατά την επιχείρηση στο σημείο, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν και προχώρησαν στην κατάσχεση τριών καδρονιών, τα οποία είχαν υποστεί ειδική διαμόρφωση, με αιχμηρή απόληξη. Παράλληλα, κατασχέθηκε και το γκαζάκι που εξερράγη κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

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