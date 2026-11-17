Με ένα σύντομο αλλά σαφές μήνυμα προς τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης αναφέρεται στους νεκρούς του Πολυτεχνείου και στη συλλογική μνήμη

Τη δική του απάντηση στον Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας για τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, έδωσε ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης.

Απευθυνόμενος ευθέως στον υπουργό και σε όσους συμμερίζονται τις απόψεις του, ο κ. Μαντζουράνης υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι που δολοφονήθηκαν κατά τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1973 δεν αποτελούν απλώς μια ιστορική καταγραφή, αλλά παραμένουν ζωντανοί στη συλλογική μνήμη.

Στην απάντησή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Προς κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τους ομοϊδεάτες του, Στο Πολυτεχνείο οι δολοφονηθέντες δεν είναι απλά και μόνο νεκροί αλλά Αθάνατοι. Ο λαός δεν ξεχνά. Γιάννης Μαντζουράνης Δικηγόρος»

Με το μήνυμά του, ο Γιάννης Μαντζουράνης επαναφέρει στο προσκήνιο τη σημασία της ιστορικής μνήμης και της τιμής στα θύματα του Πολυτεχνείου.

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