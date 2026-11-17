Αξίζει να δούμε τι ακριβώς είναι και τι αναφέρει το πόρισμα Τσεβά αλλά και η έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών υπό τον Λεωνίδα Καλλιβρετάκη.

Τα περί Άδωνι Γεωργιάδη είναι γνωστά. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Χρειάζεται όμως να στήσουμε ανάχωμα στις προσπάθειες αλλοίωσης της Ιστορίας ή της επιλεκτικής ανάγνωσής της που εξυπηρετεί ιδεολογικές σκοπιμότητες.

Η ιστορική έρευνα (μετά τη δικαστική) κατέγραψε και κράτησε στη συλλογική μνήμη τα ονόματα των νεκρών. Αξίζει να δούμε τι ακριβώς είναι και τι αναφέρει το πόρισμα Τσεβά αλλά και η έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών υπό τον Λεωνίδα Καλλιβρετάκη.

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