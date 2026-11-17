Σπάνιο ψάρι με εντυπωσιακό κίτρινο χρώμα εντοπίστηκε σε λίμνη της Νέας Υόρκης, προκαλώντας έκπληξη στους επιστήμονες λόγω μιας ασυνήθιστης γενετικής μετάλλαξης.

Ένα εξαιρετικά σπάνιο δείγμα μπακαλιάρου του γλυκού νερού (lota lota) με εντυπωσιακή κίτρινη απόχρωση αλιεύτηκε στη λίμνη Όσβιγκο της Νέας Υόρκης.

Το εύρημα προκάλεσε έκπληξη στους επιστήμονες, καθώς το συγκεκριμένο είδος έχει συνήθως σκούρο καφέ, μαύρο ή γκρι χρωματισμό. Οι ειδικοί χαρακτήρισαν το ψάρι μοναδικό, κάνοντας λόγο για «ένα στο εκατομμύριο».

Πού οφείλεται το κίτρινο χρώμα του

Η ασυνήθιστη εμφάνισή του οφείλεται στον «ξανθοχρωματισμό», μια σπάνια βιολογική κατάσταση που σχετίζεται με γενετική αλλαγή και επηρεάζει τη φυσιολογική χρώση του οργανισμού, προκαλώντας έντονες κίτρινες ή πορτοκαλί αποχρώσεις.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των Ηνωμένων Πολιτειών (USFWS), ο ξανθοχρωματισμός εμφανίζεται πολύ πιο σπάνια στα άγρια ψάρια σε σύγκριση με άλλες διαταραχές της μελάγχρωσης, όπως ο αλφισμός και ο μελανισμός. Αυτός είναι και ο λόγος που η ανακάλυψη του συγκεκριμένου μπακαλιάρου του γλυκού νερού θεωρείται τόσο ξεχωριστή.

Πώς εντοπίστηκε το σπάνιο ψάρι

Το δείγμα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια μιας συνήθους μελέτης υδρόβιων εισβολέων ειδών στο λιμάνι του Όσβιγκο, την οποία πραγματοποίησε ομάδα βιολόγων. Αν και είναι αυτόχθονο είδος της περιοχής, η παρουσία της στη λίμνη είναι πολύ περιορισμένη, ενώ συνήθως κατοικεί σε βαθύτερα και ψυχρότερα νερά από αυτά του λιμανιού όπου βρέθηκε.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης ότι το ψάρι ήταν καταπονημένο και έδειχνε σημάδια κακής υγείας. Για τον λόγο αυτόν, και λόγω της ανάγκης να γνωρίζουν την κατάστασή του, η USFWS αποφάσισε να το μεταφέρει στη Σχολή Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Κορνέλ για ανάλυση.

Τι μπορεί να αποκαλύψει η μελέτη του ζώου

Το εύρημα θα μπορούσε να προσφέρει σχετικές πληροφορίες που υπερβαίνουν την εξαιρετική του εμφάνιση. Ο αμερικανικός οργανισμός θεωρεί ότι η μελέτη αυτού του δείγματος θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των πληθυσμών του μπακαλιάρου σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής και να συμβάλει στον προσανατολισμό μελλοντικών μέτρων για τη διατήρηση και διαχείρισή της.

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