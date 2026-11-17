Η έκθεση των περίπου 30 σελίδων περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και αναμένεται να διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Νέα δεδομένα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης έρχονται στο φως, σχεδόν δυόμισι μήνες μετά τον θάνατό του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φέρεται να αποδίδει στην προποφόλη την κύρια ευθύνη για τη μοιραία κατάληξη, ενώ καταγράφει και 8 ακόμη ουσίες στον οργανισμό του τραγουδιστή.

Η έκθεση, έκτασης περίπου 30 σελίδων, περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα από τη σορό του καλλιτέχνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η προποφόλη ήταν η ουσία που οδήγησε στον θάνατό του, ενώ οι υπόλοιπες φέρονται να είχαν επιβαρυντική επίδραση. Το πόρισμα αναμένεται να διαβιβαστεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών και στη συνέχεια, μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα, στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Το επεισόδιο άπνοιας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά σε ένα επεισόδιο άπνοιας που φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, αφού είχε προηγηθεί η χορήγηση προποφόλης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το περιεχόμενο της έκθεσης, επισημαίνεται ότι εάν στο ιατρείο υπήρχε δυνατότητα άμεσης παροχής οξυγόνου, ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί η τραγική εξέλιξη.

Στο πόρισμα περιλαμβάνονται, μάλιστα, αναφορές σε επιστημονική βιβλιογραφία και σε αντίστοιχα περιστατικά θανάτων που έχουν συνδεθεί με τη χορήγηση της συγκεκριμένης ουσίας. Στόχος είναι να αποτυπωθεί η δράση της προποφόλης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επηρεαστεί ο οργανισμός όταν συνυπάρχουν περισσότερες φαρμακευτικές ουσίες.

Οι ουσίες που εντοπίστηκαν

Ανάμεσα στις ουσίες που έχουν γίνει γνωστές από τις τοξικολογικές εξετάσεις βρίσκονται η μιδαζολάμη, η φλουμαζενίλη, η ολανζαπίνη, η αριπιπραζόλη, η κοκαΐνη και η βενζοϋλεκγονίνη, ένας μεταβολίτης της κοκαΐνης. Η παρουσία τους καταγράφεται στο πλαίσιο των εργαστηριακών ευρημάτων, με την αξιολόγηση της επίδρασης κάθε ουσίας και του συνδυασμού τους να αποτελεί κρίσιμο μέρος της διερεύνησης.

Η προποφόλη είναι ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό ταχείας δράσης, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της αναισθησίας ή της καταστολής. Η χορήγησή της απαιτεί εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό παρακολούθησης, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρή καταστολή της αναπνευστικής λειτουργίας.

Στα χέρια του ανακριτή

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου. Η υπόθεση έχει οδηγήσει στην προφυλάκιση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για την υπόθεση και αντιμετωπίζουν κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως.

Το πόρισμα του ΑΠΘ αποτελεί πλέον ένα σημαντικό κομμάτι της έρευνας, καθώς αναμένεται να συνεκτιμηθεί με τα αποτελέσματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Οι ανακριτικές αρχές θα αξιολογήσουν το σύνολο των ευρημάτων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες χορήγησης των ουσιών και όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης.

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