Συνελήφθη σε νυχτερινό κατάστημα στο Χαϊδάρι ο Τάσος Ποτσέπης, έπειτα από έντονο επεισόδιο και απειλές κατά αστυνομικών.

Στη σύλληψη του Τάσου Ποτσέπη προχώρησαν τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου σε strip club στο Χαϊδάρι.

Σύμφωνα με το protothema, ο ίδιος φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε αστυνομικούς, ενώ αντιστάθηκε όταν εκείνοι επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν.

«Αν μπορείς, βγάλε με»

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 01:30, όταν κλιμάκιο της Δίωξης Εκβιαστών έφτασε στο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Αθηνών, προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο. Κατά την είσοδό τους, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε ένα τραπέζι τον Τάσο Ποτσέπη, τον Ριχάρδο και τον αδελφό του, Κωνσταντίνο Ποτσέπη, ο οποίος υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται στα στοιχεία της υπόθεσης, όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το τραπέζι, ο Τάσος Ποτσέπης φέρεται να τους είπε: «Ήρθαν οι μ@@@@@ς του Εκβιαστών». Οι αστυνομικοί δήλωσαν αμέσως την ιδιότητά τους και του ζήτησαν να εξηγήσει τη συμπεριφορά του, ενημερώνοντάς τον παράλληλα ότι θα υποβαλλόταν σε έλεγχο και ότι έπρεπε να τους ακολουθήσει έξω από το κατάστημα.

Εκείνος, αρνήθηκε να υπακούσει και φέρεται να προκάλεσε τους αστυνομικούς, λέγοντας σε έναν από αυτούς «αν μπορείς, βγάλε με». Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, η ένταση συνεχίστηκε, με τον Ποτσέπη να απειλεί έναν αστυνομικό και να κάνει απότομη κίνηση προς το μέρος του.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, οδηγώντας τον έξω από το νυχτερινό κατάστημα. Κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσής του, φέρεται να αντιστάθηκε έντονα, προσπαθώντας να ξεφύγει από τη λαβή τους. Μάλιστα, όταν έφτασαν στην είσοδο του καταστήματος, φέρεται να απείλησε εκ νέου έναν αστυνομικό και να τον απώθησε με βίαιο τρόπο.

Οι κατηγορίες για τις οποίες συνελήφθη

Μετά το επεισόδιο, ο Τάσος Ποτσέπης μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, όπου και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση.

Λίγη ώρα αργότερα, στο αστυνομικό τμήμα εμφανίστηκαν ο Ριχάρδος και ο Κωνσταντίνος Ποτσέπης. Οι δύο άνδρες έδωσαν προφορικές εξηγήσεις σχετικά με τη συμπεριφορά του συλληφθέντος και στη συνέχεια αποχώρησαν.

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