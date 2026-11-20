Ένα απολίθωμα προϊστορικού αμφίβιου, που έζησε πριν από την εποχή των δεινοσαύρων, βρέθηκε τυχαία σε πέτρες για την κατασκευή ενός τοίχου στην Αυστραλία

Μια εργασία στον κήπο ενός σπιτιού στην Αυστραλία εξελίχθηκε σε μια σημαντική παλαιοντολογική ανακάλυψη. Ένα απολίθωμα ηλικίας περίπου 240 εκατομμυρίων ετών, που ανήκε σε ένα άγνωστο μέχρι τότε είδος προϊστορικού αμφίβιου, εντοπίστηκε τυχαία κατά την κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης. Η ανακάλυψη έγινε το 1996 στην περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας, όταν ο εργάτης κηπουρικής Ντέιβιντ Κινγκ ολοκλήρωνε την κατασκευή ενός τοίχου στην ιδιοκτησία του Μιχαΐλ Μιχαϊλίντις, ενός συνταξιούχου πτηνοτρόφου. Οι πέτρες που χρησιμοποιούνταν προέρχονταν από κοντινό λατομείο.

Όταν ο Κινγκ έριξε νερό πάνω στις πέτρες για να απομακρύνει το χώμα, παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο: ένα απολίθωμα προϊστορικού ζώου ήταν αποτυπωμένο σε μία από αυτές. Το εύρημα τράβηξε αμέσως την προσοχή του ιδιοκτήτη, ο οποίος επικοινώνησε στις αρχές του 1997 με το Αυστραλιανό Μουσείο, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικούς. Η πρώτη αναγνώριση έγινε από την παλαιοντολόγο Αν Γουόρεν, η οποία διαπίστωσε ότι τα απολιθωμένα υπολείμματα ανήκαν στα τεμνοσπόνδυλα, μια εξαφανισμένη ομάδα αμφιβίων που έζησε πριν αλλά και κατά την εποχή των δεινοσαύρων.

Το απολίθωμα παρουσιάστηκε μάλιστα προσωρινά στην περιοδεύουσα έκθεση Dinosaur World Tour, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού. Ανάμεσα στους επισκέπτες ήταν και ο 12χρονος τότε Λάχλαν Χαρτ, ο οποίος είχε ήδη μεγάλο ενδιαφέρον για την παλαιοντολογία. Χρόνια αργότερα, η ιστορία του θα αποκτούσε μια απρόσμενη συνέχεια, καθώς ο ίδιος θα εργαζόταν στο μουσείο που φιλοξενούσε το απολίθωμα και θα αναλάμβανε να το μελετήσει στο πλαίσιο της διδακτορικής του έρευνας.

Το προϊστορικό αμφίβιο που έζησε πριν από τους δεινόσαυρους

Ο Μιχαϊλίντις δώρισε το απολίθωμα στο Αυστραλιανό Μουσείο το 2000, όπου παρέμεινε στη συλλογή του για περίπου δύο δεκαετίες. Όταν ο Χαρτ ξεκίνησε τη μελέτη του, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για ένα είδος που δεν είχε περιγραφεί επιστημονικά μέχρι τότε. Το 2023, οι ερευνητές του Αυστραλιανού Μουσείου και του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας παρουσίασαν επίσημα το νέο είδος, το οποίο ονομάστηκε Arenaerpeton supinatus. Η ονομασία παραπέμπει στην άμμο και στη στάση στην οποία διατηρήθηκε το απολίθωμα, δηλαδή ανάσκελα.

Το ζώο έζησε πριν από περίπου 240 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Τριαδική περίοδο, και κατοικούσε στα ποτάμια γλυκού νερού της περιοχής που σήμερα είναι γνωστή ως Λεκάνη του Σίδνεϊ. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πιθανότατα κυνηγούσε προϊστορικά ψάρια. Το μήκος του εκτιμάται ότι έφτανε περίπου τα 1,2 μέτρα από το κεφάλι μέχρι την ουρά, γεγονός που το καθιστούσε ιδιαίτερα μεγάλο για την εποχή του. Η εμφάνισή του θύμιζε σε ορισμένα χαρακτηριστικά τη σημερινή γιγάντια κινεζική σαλαμάνδρα, κυρίως ως προς το σχήμα του κεφαλιού. Ωστόσο, το σώμα του ήταν αρκετά πιο στιβαρό και βαρύ. Είχε πολλά αιχμηρά δόντια, καθώς και δύο ιδιαίτερα μεγάλους κυνόδοντες στην οροφή του στόματός του, χαρακτηριστικά που ενισχύουν την εκτίμηση ότι επρόκειτο για αρπακτικό.

Ένα απολίθωμα με σπάνια διατήρηση

Η σημασία του ευρήματος δεν περιορίζεται στην ανακάλυψη ενός άγνωστου είδους. Το απολίθωμα διατηρεί το κρανίο συνδεδεμένο με τον κορμό, ενώ έχουν διασωθεί ακόμη και αποτυπώματα μαλακών ιστών, όπως το περίγραμμα του δέρματος. Παρότι δεν έχει διατηρηθεί ολόκληρος ο σκελετός, καθώς απουσιάζουν η ουρά και τα πίσω άκρα, η κατάστασή του θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για τα συγκεκριμένα αμφίβια.

Ο ίδιος ο Χαρτ έχει επισημάνει ότι είναι ασυνήθιστο να εντοπίζονται απολιθώματα στα οποία το κεφάλι και ο κορμός παραμένουν συνδεδεμένα, ενώ η διατήρηση ενδείξεων από τους μαλακούς ιστούς κάνει το συγκεκριμένο εύρημα ακόμη πιο ξεχωριστό. Η ανακάλυψη προσφέρει στους επιστήμονες πολύτιμα στοιχεία για την εξέλιξη των προϊστορικών αμφιβίων στην Αυστραλία και για το πώς ορισμένες ομάδες ζώων κατάφεραν να επιβιώσουν από μεγάλες μαζικές εξαφανίσεις στην ιστορία της Γης.

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