Παρέσυρε και σκότωσε την γυναίκα του με φορτηγό: Τραγωδία στην Αλλόνησο

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλοννήσου ο θάνατος μιας 50χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος του 59χρονου συζύγου της.

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλοννήσου η είδηση του θανάτου μιας 50χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τραγικό δυστύχημα με όχημα που οδηγούσε ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, το ζευγάρι είχε μεταβεί σε περιοχή του νησιού προκειμένου να μαζέψει ξύλα, ωστόσο, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η γυναίκα βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή της.

Η σύλληψη του 59χρονου και η νεκροψία

Ο 59χρονος σύζυγος της γυναίκας συνελήφθη μετά το περιστατικό. Η σορός της 50χρονης αναμένεται να μεταφερθεί αρχικά στον Βόλο και στη συνέχεια στη Λάρισα, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά.

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