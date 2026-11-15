Παρέσυρε και σκότωσε την γυναίκα του με φορτηγό: Τραγωδία στην Αλλόνησο
Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αλοννήσου η είδηση του θανάτου μιας 50χρονης γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τραγικό δυστύχημα με όχημα που οδηγούσε ο σύζυγός της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, το ζευγάρι είχε μεταβεί σε περιοχή του νησιού προκειμένου να μαζέψει ξύλα, ωστόσο, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, η γυναίκα βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή της.
Η σύλληψη του 59χρονου και η νεκροψία
Ο 59χρονος σύζυγος της γυναίκας συνελήφθη μετά το περιστατικό. Η σορός της 50χρονης αναμένεται να μεταφερθεί αρχικά στον Βόλο και στη συνέχεια στη Λάρισα, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.
Το ζευγάρι είχε αποκτήσει δύο παιδιά.
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