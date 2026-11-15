Η SpaceX έγραψε ιστορία: Έπιασε στον αέρα διαστημόπλοιο που επέστρεψε από το Διάστημα – Το εντυπωσιακό βίντεο

Πώς οι δύο τεράστιοι μηχανικοί βραχίονες κατάφεραν να συγκρατήσουν το Starship κατά την επιστροφή του από το Διάστημα.

Μια εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στις διαστημικές αποστολές πέτυχε η SpaceX του Έλον Μασκ, καθώς κατάφερε για πρώτη φορά να ανακτήσει το διαστημόπλοιο Starship κατά την επιστροφή του από το Διάστημα, χρησιμοποιώντας τους τεράστιους μηχανικούς βραχίονες του συστήματος Mechazilla. Το εντυπωσιακό εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στο Τέξας, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με το σκάφος να επιστρέφει έπειτα από περισσότερες από 22 ώρες σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Η επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η SpaceX θέλει να δημιουργήσει ένα σύστημα πυραύλων που θα μπορεί να χρησιμοποιείται ξανά και ξανά, χωρίς να χρειάζεται να κατασκευάζεται από την αρχή για κάθε αποστολή. Το Starship επέστρεψε με ταχύτητα που έφτανε περίπου τα 27.000 χιλιόμετρα την ώρα, επιβραδύνθηκε κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα και κατευθύνθηκε προς τον πύργο εκτόξευσης, όπου οι δύο τεράστιοι βραχίονες το περίμεναν για να το ασφαλίσουν.

Η επιστροφή από το Διάστημα

Το Starship είχε εκτοξευθεί στις 13 Νοεμβρίου από τη βάση Starbase στο Τέξας, στο πλαίσιο της 15ης δοκιμαστικής πτήσης του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της αποστολής πραγματοποίησε 14 περιστροφές γύρω από τη Γη, φτάνοντας σε ύψος περίπου 275 χιλιομέτρων, ενώ μετέφερε και ανέπτυξε 26 δορυφόρους Starlink V3.

Έπειτα από περίπου 22,5 ώρες, ξεκίνησε τη διαδικασία επιστροφής του. Το σκάφος ενεργοποίησε τους κινητήρες του για να εγκαταλείψει την τροχιά του, εισήλθε στην ατμόσφαιρα και αντιμετώπισε τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την κάθοδο. Στη συνέχεια, ενεργοποίησε ξανά τους κινητήρες του, άλλαξε προσανατολισμό και κατευθύνθηκε προς τον πύργο της SpaceX.

Εκεί πραγματοποιήθηκε το εντυπωσιακό εγχείρημα. Οι δύο τεράστιοι μηχανικοί βραχίονες του Mechazilla έκλεισαν γύρω από το Starship και το συγκράτησαν στον αέρα, χωρίς να χρειαστεί να ακουμπήσει στο έδαφος ή να χρησιμοποιήσει πόδια προσγείωσης. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το ανώτερο τμήμα του Starship καταφέρνει να επιστρέψει από τροχιά και να ανακτηθεί με αυτόν τον τρόπο.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B November 14, 2026

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το Mechazilla

Το Mechazilla είναι το σύστημα ανάκτησης που έχει αναπτύξει η SpaceX και αποτελείται από έναν τεράστιο πύργο με δύο μηχανικούς βραχίονες, οι οποίοι είναι γνωστοί και ως «chopsticks», εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο συγκρατούν τους πυραύλους.

Η τεχνολογία έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες δοκιμές για την ανάκτηση του Super Heavy, δηλαδή του κάτω και ισχυρότερου τμήματος του πυραυλικού συστήματος. Αυτή τη φορά, όμως, η πρόκληση ήταν πολύ μεγαλύτερη, καθώς έπρεπε να επιστρέψει και να πιαστεί το ίδιο το Starship, το οποίο είχε ταξιδέψει στο Διάστημα και έπρεπε να αντέξει την εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία επανεισόδου στην ατμόσφαιρα.

Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επαναχρησιμοποίηση ολόκληρου του συστήματος. Η SpaceX επιδιώκει να φτάσει σε ένα μοντέλο λειτουργίας όπου ένας πύραυλος θα μπορεί να εκτοξεύεται, να ολοκληρώνει την αποστολή του, να επιστρέφει στη βάση του και να χρησιμοποιείται ξανά σε σύντομο χρονικό διάστημα, με ελάχιστες εργασίες συντήρησης.

Δεν επέστρεψαν και τα δύο τμήματα

Παρά την ιστορική επιτυχία, η συγκεκριμένη αποστολή δεν ολοκληρώθηκε με την ανάκτηση ολόκληρου του πυραυλικού συστήματος. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την επιστροφή και του Super Heavy στον πύργο εκτόξευσης, ωστόσο το κάτω τμήμα δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει την προγραμματισμένη επιστροφή του στη βάση και κατέληξε στη θάλασσα.

Επομένως, η SpaceX έχει πλέον καταφέρει να ανακτήσει τόσο το Super Heavy σε προηγούμενες δοκιμές όσο και το Starship σε αυτή την αποστολή, αλλά δεν έχει πετύχει ακόμη να συγκρατήσει και τα δύο τμήματα κατά τη διάρκεια της ίδιας πτήσης.

Υπάρχει, επίσης, ένα ακόμη σημαντικό εμπόδιο: η θερμική ασπίδα του Starship. Τα εκατοντάδες ειδικά πλακίδια που προστατεύουν το σκάφος από τις ακραίες θερμοκρασίες κατά την επανείσοδο χρειάζονται ακόμη βελτιώσεις, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιούνται ξανά χωρίς εκτεταμένες εργασίες επισκευής.

Το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθούν υπόψη οι φιλοδοξίες του Έλον Μασκ για το μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης. Η ανάπτυξη του Starship, για την οποία η SpaceX έχει ήδη δαπανήσει περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια δολάρια, αποτελεί κεντρικό κομμάτι του σχεδίου της για τη μεταφορά ανθρώπων και φορτίων στη Σελήνη και, σε βάθος χρόνου, στον Άρη.

Παράλληλα, η NASA έχει δεσμεύσει 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο της συμφωνίας της με τη SpaceX για την ανάπτυξη μιας έκδοσης του Starship που θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα προσελήνωσης στο πρόγραμμα Artemis. Ο στόχος είναι να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη, με τις επανδρωμένες αποστολές να αποτελούν φιλοδοξία για το 2028, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως τα απαραίτητα τεχνικά βήματα.

Η δυνατότητα ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των πυραύλων θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά το κόστος των διαστημικών ταξιδιών και να αυξήσει τη συχνότητα των αποστολών. Και αυτός είναι ο λόγος που η συγκεκριμένη επιτυχία θεωρείται κάτι πολύ περισσότερο από ένα εντυπωσιακό βίντεο: αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια νέα εποχή στη διαστημική τεχνολογία.

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