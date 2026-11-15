Ιστορικό ντοκουμέντο: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν στα σκαλιά του Πολυτεχνείου στην πρώτη επέτειο της εξέγερσης (vid)

Το σπάνιο ασπρόμαυρο ντοκουμέντο ήρθε για πρώτη φορά στο φως, καταγράφοντας τρεις σπουδαίους ερμηνευτές να τραγουδούν το «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό» του Μίκη Θεοδωράκη.

Ένα σπάνιο βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου 1974, ήρθε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, μεταφέροντας εικόνες από μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Στα σκαλιά του ιδρύματος, μπροστά σε χιλιάδες συγκεντρωμένους πολίτες και φοιτητές, ο Νίκος Ξυλούρης, η Μαρία Φαραντούρη και ο Αντώνης Καλογιάννης ενώνουν τις φωνές τους σε ένα τραγούδι που είχε συνδεθεί με τον αγώνα κατά της δικτατορίας.

«Και εσύ λαέ βασανισμένε, μην ξεχνάς τον φασισμό», τραγουδούν οι τρεις ερμηνευτές, δίνοντας το δικό τους μήνυμα μέσα από το έργο του Μίκη Θεοδωράκη «Μην ξεχνάς τον Ωρωπό». Πρόκειται για ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχωρίζουν στο εννιάλεπτο ασπρόμαυρο βίντεο, το οποίο καταγράφει την ατμόσφαιρα της πρώτης επετείου, έναν χρόνο μετά την εξέγερση των φοιτητών.

Το υλικό που βρέθηκε στην Τοσίτσα

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, οι τρεις καλλιτέχνες βρίσκονται μαζί στα σκαλιά του Πολυτεχνείου και εναλλάσσονται στο μικρόφωνο, ενώ γύρω τους έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Το τραγούδι του Θεοδωράκη, που γράφτηκε κατά την περίοδο της κράτησής του στις φυλακές Ωρωπού, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό μέσα στον χώρο και τη χρονική συγκυρία της εκδήλωσης.

Το ιστορικό υλικό δημοσιοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2026 από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Σχολής, οι εικόνες εντοπίστηκαν σε μπομπίνες που βρίσκονταν στο υπόγειο του κτιρίου της οδού Τοσίτσα.

Η επεξεργασία και το μοντάζ του υλικού πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια της Σχολής και της ΕΡΤ, δίνοντας ξανά ζωή σε ένα οπτικό αρχείο που παρέμενε άγνωστο στο ευρύ κοινό. Η δημοσιοποίησή του αποκτά ξεχωριστή σημασία λίγες ημέρες πριν από τη φετινή επέτειο του Πολυτεχνείου.

Το μήνυμα της πρώτης επετείου

Το βίντεο αποτυπώνει όχι μόνο την παρουσία των τριών σπουδαίων ερμηνευτών, αλλά και τη μαζική συμμετοχή των πολιτών στην εκδήλωση. Νέοι, φοιτητές, οικογένειες και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας βρίσκονται συγκεντρωμένοι έξω από το ίδρυμα, τιμώντας τους νεκρούς της εξέγερσης και τον αγώνα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας.

Η φράση «Δώρο από την Ιστορία προς την Ιστορία για τη φετινή επέτειο», με την οποία η Σχολή συνόδευσε τη δημοσιοποίηση, συνοψίζει τη σημασία της ανακάλυψης. Ένα ντοκουμέντο που παρέμενε για δεκαετίες σε μπομπίνες επιστρέφει στη δημόσια μνήμη, διατηρώντας ζωντανές τις εικόνες και τα μηνύματα μιας καθοριστικής περιόδου.

Το βίντεο από την πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου – Το τραγούδι εμφανίζεται στο 06:12

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