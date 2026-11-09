Θάνατος Μαζωνάκη: Τα νέα ευρήματα που αλλάζουν τα δεδομένα για στην ιατροδικαστική έρευνα

Η προποφόλη εξετάζεται ως πιθανός καθοριστικός παράγοντας στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τι έδειξαν οι νέες εξετάσεις και ποιες εκκρεμούν ακόμα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον προποφόλη να αποτελεί πλέον βασικό αντικείμενο της ιατροδικαστικής διερεύνησης. Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα της ποσοτικής τοξικολογικής ανάλυσης, η συγκεκριμένη ουσία ενδέχεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο θανατηφόρο περιστατικό.

Η επίσημη εργαστηριακή εξέταση, η οποία ολοκληρώθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, φέρεται να επιβεβαιώνει τα ευρήματα προηγούμενης ανάλυσης που είχε πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό εργαστήριο. Παρά τη σύγκλιση των αποτελεσμάτων, οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε οριστικά συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Όπως μετέδωσε το Mega, η ποσοτική ανάλυση διενεργήθηκε στο εργαστήριο του καθηγητή Κλινικής Τοξικολογίας και Φαρμακολογίας, Νικόλαου Ράικου, στη Θεσσαλονίκη. Τα αποτελέσματα διαβιβάστηκαν την Παρασκευή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, ώστε να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Ποια ουσία εξετάζεται ως βασικός παράγοντας - Τι συμβαίνει με τα υπόλοιπα ευρήματα

Παρότι η ποσοτική τοξικολογική εξέταση έχει ολοκληρωθεί, ο αρμόδιος ιατροδικαστής ζήτησε πρόσθετη επιστημονική αξιολόγηση από το εργαστήριο της Θεσσαλονίκης, με σκοπό να διευκρινιστεί με ακρίβεια η επίδραση των ουσιών που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό βραχείας δράσης που χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση αναισθησίας ή καταστολής.

Με βάση τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να συνέβαλε και η συνδυαστική δράση άλλων ουσιών. Ανάμεσα στα ευρήματα που έχουν γίνει γνωστά περιλαμβάνονται η μιδαζολάμη, με κατασταλτικές ιδιότητες, καθώς και η φλουμαζενίλη, η οποία χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης των βενζοδιαζεπινών.

Η αλληλεπίδραση των συγκεκριμένων ουσιών και η ακριβής επίδρασή τους στον οργανισμό αποτελούν σημαντικά σημεία της έρευνας, τα οποία αναμένεται να αποσαφηνιστούν μέσα από την πρόσθετη αξιολόγηση.

Πότε αναμένεται το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα

Το συμπληρωματικό τοξικολογικό πόρισμα αναμένεται, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μέσα στις επόμενες δύο με τρεις ημέρες, ενώ την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες υπηρεσίες περιμένουν και τα αποτελέσματα της ιστολογικής εξέτασης. Τα ιστολογικά ευρήματα θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων, καθώς η συνεκτίμηση όλων των επιστημονικών δεδομένων θεωρείται απαραίτητη για τον ακριβή προσδιορισμό του μηχανισμού που προκάλεσε τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η τελική ιατροδικαστική έκθεση θα επιχειρήσει να δώσει σαφείς απαντήσεις για τον ρόλο της προποφόλης, αλλά και για το ενδεχόμενο συμμετοχής άλλων ουσιών στο θανατηφόρο αποτέλεσμα. Μέχρι τότε, η έρευνα παραμένει ανοιχτή και δεν υπάρχει ακόμη οριστικό συμπέρασμα για τη συμβολή κάθε ουσίας.

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