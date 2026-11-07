«Αυτό είναι ανθρωποκτονία. Θα τους πάνε φυλακή»: Νέα μηνύματα κατά της γιατρού στην υπόθεση Μαζωνάκη

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι έλεγχοι του Ιατρικού Συλλόγου, οι καταγγελίες για ιατρικές πράξεις και συνομιλίες για τη μιδαζολάμη και την προποφόλη.

Νέα δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι αποκαλύψεις αφορούν παλαιότερες καταγγελίες για ιατρικές πράξεις στον συγκεκριμένο χώρο, τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και επικοινωνίες που φέρεται να σχετίζονται με τη χρήση αναισθητικών φαρμάκων.

Μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών από το εσωτερικό του ιατρείου, στις οποίες φέρονται να διακρίνονται κηλίδες αίματος και άλλα στοιχεία, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ έφερε στο προσκήνιο την περίπτωση μιας ακόμη ασθενούς που, σύμφωνα με μαρτυρία γιατρού, αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας μετά από θεραπεία στον ίδιο χώρο.

Η ασθενής από την Κύπρο και η καταγγελία για την πλασμαφαίρεση

Ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού ανέφερε ότι μια 45χρονη γυναίκα είχε ταξιδέψει από την Κύπρο στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε διαδοχικές θεραπείες πλασμαφαίρεσης. Όπως του είχε μεταφερθεί, στόχος της διαδικασίας ήταν να απομακρυνθούν από τον οργανισμό της πλαστικοποιητές. Η γυναίκα χρειάστηκε τελικά να εισαχθεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο κ. Ιατρού υποστήριξε ότι οι συνεδρίες ήταν πολλές και είχαν σημαντικό οικονομικό κόστος.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ενημέρωσε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για το περιστατικό, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έλεγχος στο ιατρείο της Καρνεάδου. Κατά τον ισχυρισμό του, οι ελεγκτές δεν εντόπισαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που αναζητούσαν. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είχε μεταφέρει προφορικά τις σχετικές πληροφορίες στον Σύλλογο περίπου έναν χρόνο νωρίτερα.

Όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή, η αρχική ενημέρωση είχε γίνει στον Φώτη Πατσουράκο, ο οποίος τότε ήταν αντιπρόεδρος του ΙΣΑ και σήμερα κατέχει τη θέση του γενικού γραμματέα. Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε ότι δεν είχε λάβει γνώση της συγκεκριμένης καταγγελίας.

Ο κ. Πατούλης υποστήριξε επίσης ότι οι αρμόδιες επιτροπές του ΙΣΑ, στις οποίες συμμετέχουν δύο γιατροί και ένας υπάλληλος, είχαν πραγματοποιήσει συνολικά τέσσερις επισκέψεις στο ιατρείο, διευκρινίζοντας ότι δεν είχαν υποβληθεί επίσημες καταγγελίες.

Τι έδειξαν οι έλεγχοι στο ιατρείο της Καρνεάδου

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρώτη από τις συγκεκριμένες επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2025, έπειτα από αναφορά που έφτασε στην Επιτροπή Ελέγχων. Κατά την επίσκεψη εντοπίστηκαν μηχανήματα τα οποία φέρεται να μην είχαν δηλωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και ζητήθηκε να απομακρυνθούν. Οι ελεγκτές ολοκλήρωσαν την αυτοψία χωρίς να καταγράψουν άλλα ευρήματα.

Στον επανέλεγχο της 17ης Σεπτεμβρίου 2025, όμως, το ιατρείο βρέθηκε κλειστό. Τα στοιχεία της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης του ΙΣΑ, όπως μεταδόθηκαν από την εκπομπή, δείχνουν ότι οι επισκέψεις στα δύο ιατρεία της γιατρού, στην Πατριάρχου Ιωακείμ και στην Καρνεάδου, γίνονταν διαδοχικά. Το ρεπορτάζ διατύπωσε το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί ενημέρωση του προσωπικού στην Καρνεάδου για την επικείμενη επίσκεψη των ελεγκτών, με αποτέλεσμα ο χώρος να παραμείνει κλειστός. Η εκδοχή αυτή, ωστόσο, παρουσιάστηκε ως εκτίμηση και όχι ως αποδεδειγμένο γεγονός.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2025 φέρεται να καταγράφηκε ακόμη μία αναφορά προς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχων του ΙΣΑ. Σε αυτή γινόταν λόγος για ιατρικές πρακτικές που χαρακτηρίζονταν μη επιστημονικά αποδεκτές, καθώς και για υψηλές οικονομικές χρεώσεις.

Ένας ακόμη έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2026. Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η γιατρός δεν βρισκόταν στο ιατρείο και την πόρτα άνοιξε ο 58χρονος σύζυγός της, ο οποίος είναι επίσης κατηγορούμενος στην υπόθεση. Οι ελεγκτές δεν κατέγραψαν τότε κάποια παράβαση.

Οι συνομιλίες για μιδαζολάμη και προποφόλη

Σε μήνυμα με ημερομηνία 2 Σεπτεμβρίου 2026, η 56χρονη γιατρός φέρεται να επικοινωνεί με την αναισθησιολόγο, ζητώντας να της προμηθεύσει μιδαζολάμη. Ο διάλογος που παρουσιάστηκε στην εκπομπή έχει ως εξής:

56χρονη γιατρός: «Καλησπέρα, καλή σεζόν και καλό μήνα. Να σου στείλω κάποιον αύριο να του δώσεις μιδαζολάμη;»

Αναισθησιολόγος: «ΟΚ».

56χρονη γιατρός: «Χίλια ευχαριστώ! Τι ώρα;»

Αναισθησιολόγος: «Κατά τις 10 με 11».

Τα μηνύματα της γραμματέως την ημέρα του θανάτου

Ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρεπορτάζ δόθηκε και σε μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στις συνομιλίες, η γραμματέας αναφέρεται στην προποφόλη και σε διαδικασία μέθης που φέρεται να είχε προηγηθεί. Σε ένα από τα μηνύματα γράφει ότι δεν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη, ενώ στη συνέχεια κάνει αναφορά σε περιστατικό με αίμα. Σε ερώτηση του συνομιλητή της για το εάν είχε χορηγηθεί ηρεμιστικό, απαντά ότι είχε γίνει μέθη και προσθέτει πως οι τραυματιοφορείς δεν ενημερώθηκαν σχετικά.

28χρονη γραμματέας: «Δεν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη».

Χρήστης WhatsApp: «Τι του έκανε;»

28χρονη γραμματέας: «Αυτό με το αίμα που σου έχω πει».

Χρήστης WhatsApp: «Του έβαλε ηρεμιστικό;»

28χρονη γραμματέας: «Μέθη. Δεν είπαν στους τραυματιοφορείς ότι του έκαναν μέθη».

Χρήστης WhatsApp: «Καλά, βλαμμένη είναι; Θα το δουν στη νεκροψία. Αυτό είναι ανθρωποκτονία. Θα τους πάνε φυλακή».

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