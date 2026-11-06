Γιώργος Μαζωνάκης: Φωτογραφίες με αίματα από το ιατρείο της Καρνεάδου λίγο μετά το μοιραίο συμβάν (vid)

Φωτογραφίες από τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά. Ανάμεσά τους διακρίνονται κηλίδες αίματος σε καναπέ.

Στη δημοσιότητα ήρθαν για πρώτη φορά φωτογραφίες από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε την τελευταία του πνοή. Τα ντοκουμέντα παρουσιάστηκαν μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής Live News του MEGA και αποτυπώνουν εικόνες από το εσωτερικό του χώρου, μεταξύ των οποίων και σημάδια αίματος.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί φωτογραφία στην οποία φαίνεται ένας καναπές με μεγάλη κηλίδα αίματος, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αποδίδεται στον τραγουδιστή. Το συγκεκριμένο έπιπλο βρισκόταν στον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.

Οι κηλίδες αίματος και το δωμάτιο της θεραπείας

Στο φωτογραφικό υλικό καταγράφονται επίσης μικρότερες κηλίδες αίματος, οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν, έχουν ταυτοποιηθεί σε άλλους ασθενείς.

Άλλες εικόνες παρουσιάζουν τον χώρο όπου πραγματοποιούνταν η πλασμαφαίρεση, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του ιατρείου και των συνθηκών μέσα στις οποίες λάμβανε χώρα η θεραπευτική διαδικασία.

Τα συγκεκριμένα ντοκουμέντα αποτελούν νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής κάλυψης της υπόθεσης, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ