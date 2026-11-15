Όταν ο έξαλλος Βασίλης Αυλωνίτης υποκλίθηκε στη γοητεία της Μαίρης Αρώνη
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Το απολαυστικό παρασκήνιο από την πρώτη συνάντηση του Βασίλη Αυλωνίτη με την Μαίρη Αρώνη, στα γυρίσματα της ταινίας «Μικροί και μεγάλοι εν δράσει».
Μαίρη Αρώνη, Βασίλης Αυλωνίτης και Λάμπρος Κωνσταντάρας έγιναν πρωταγωνιστές ενός απολαυστικού blooper στα γυρίσματα της ταινίας «Μικροί και μεγάλοι εν δράσει».
Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Ορέστη Λάσκου, προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1963, με τους τρεις μεγάλους πρωταγωνιστές να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία διαχρονική κωμωδία.
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