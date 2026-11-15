Η ασαφής ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ για ανάρτηση επιχειρηματία που στάλθηκε στον Εισαγγελέα

Τι συνέβη τα ξημερώματα στο Κολωνάκι, τι υποστηρίζει η Ελληνική Αστυνομία για τη συμπεριφορά των επιβαινόντων και ποιο στοιχείο απουσιάζει από την επίσημη ανακοίνωση.

Μετά τον εντονότατο θόρυβο που προκλήθηκε από τις αναρτήσεις στα social media για υπόθεση αστυνομικού ελέγχου στο Κολωνάκι τα ξημερώματα της Κυριακής, η Ελληνική Αστυνομία έδωσε τη δική της εκδοχή για το περιστατικό. Η ανακοίνωση περιγράφει όσα συνέβησαν, ενώ παράλληλα γνωστοποιήθηκε ότι, με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, το επίμαχο υλικό διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Στην ανακοίνωση, πάντως, υπάρχει μια αξιοσημείωτη λεπτομέρεια: Παρότι η υπόθεση είχε ήδη λάβει μεγάλη δημοσιότητα και οι πρωινές αναρτήσεις είχαν γίνει αντικείμενο συζήτησης, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. επέλεξε να μην κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται, χρησιμοποιώντας απλώς τη γενικευμένη διατύπωση «ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας: «Με εντολή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η οποία περιέχει υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους.»

Τι συνέβη στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Κολωνάκι, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν ένα εταιρικό αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, οι αστυνομικοί έκαναν επανειλημμένα φωτεινά και ηχητικά σήματα, μέχρι το όχημα να ακινητοποιηθεί σε παρακείμενο δρόμο. Ακολούθησε έλεγχος των στοιχείων των επιβατών, καθώς και της νομιμότητας της οπλοκατοχής ενός από τους άνδρες, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια της διαδικασίας οι αστυνομικοί δέχθηκαν ύβρεις και απειλές, τόσο διά ζώσης όσο και τηλεφωνικά μέσω ανοιχτής ακρόασης. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, καθώς δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση που να απαιτεί περαιτέρω ενέργειες, το αυτοκίνητο και οι επιβαίνοντες αποχώρησαν.

Ακολούθησε η επίμαχη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία η ΕΛ.ΑΣ. χαρακτηρίζει υβριστική και απαξιωτική για το Σώμα. Με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, το περιεχόμενό της διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για αξιολόγηση, ο οποίος καλείται να αξιολογήσει το υλικό που έχει στα χέρια του.

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