Με ταχύτητα 27.000 χλμ./ώρα, ο νέος βρετανικός δορυφόρος σε μέγεθος πλυντηρίου παρακολουθεί τον πλανήτη

Έναν νέο στρατιωτικό δορυφόρο παρατήρησης, στο μέγεθος περίπου ενός πλυντηρίου, έθεσε σε τροχιά η Βρετανία, ενισχύοντας τις δυνατότητές της για επιτήρηση της Γης και εντοπισμό απειλών

Ένα νέο εργαλείο στρατιωτικής επιτήρησης απέκτησε η Βρετανία με την εκτόξευση του δορυφόρου Titania, ο οποίος περιγράφεται ως ένα επιπλέον «ζευγάρι ματιών» για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Παρά το σχετικά μικρό του μέγεθος, αντίστοιχο με εκείνο ενός πλυντηρίου ρούχων, το διαστημικό σύστημα θα επιτρέπει την παρακολούθηση της Γης και τη συλλογή πληροφοριών για δραστηριότητες στην επιφάνειά της.

Ο Titania εκτοξεύτηκε τον περασμένο μήνα με πύραυλο της SpaceX και αποτελεί το δεύτερο βήμα στην ανάπτυξη της βρετανικής διαστημικής διοίκησης (UK Space Command). Είχε προηγηθεί, πριν από δύο χρόνια, ο δορυφόρος Tyche, ενώ στο ίδιο πρόγραμμα αναμένεται να προστεθούν οι Juno και Oberon.

Ένας γύρος γύρω από τη Γη κάθε 90 λεπτά

Ο Titania κινείται με ταχύτητα περίπου 27.000 χιλιομέτρων την ώρα και ολοκληρώνει μία περιστροφή γύρω από τον πλανήτη σε περίπου 90 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι πραγματοποιεί περίπου 16 περιφορές ημερησίως, δίνοντας στις βρετανικές αρχές τη δυνατότητα συχνής παρατήρησης της Γης. Ο επικεφαλής της βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας, Air Chief Marshal Sir Harv Smyth, υπογράμμισε τη σημασία της διαστημικής παρατήρησης τόσο για την εθνική ασφάλεια όσο και για τη στρατιωτική υπεροχή.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η παρακολούθηση των δορυφόρων θα γίνεται μέσω προηγμένων συστημάτων σε διάφορα σημεία του πλανήτη, μεταξύ των οποίων οι αισθητήρες Inaros. Στόχος είναι οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις να μπορούν να επιχειρούν αποτελεσματικά, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία βρίσκονται.

Το δίκτυο Inaros και η στρατιωτική σημασία του διαστήματος

Το πρόγραμμα Inaros αφορά τη δημιουργία ενός δικτύου παρακολούθησης του διαστήματος από τρεις διαφορετικές τοποθεσίες στη Γη. Μέσω των αισθητήρων του, η Βρετανία θα μπορεί να ελέγχει την κατάσταση των δορυφόρων της και να εντοπίζει πιθανές απειλές ή εχθρικές ενέργειες. Ο Smyth έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι το διάστημα αποτελεί πλέον πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων, είτε αυτό είναι επιθυμητό είτε όχι. Όπως έχει δηλώσει, μέρος της αποστολής του είναι να περιορίζει, να αποδυναμώνει και να εμποδίζει εχθρικές δραστηριότητες ακόμη και πέρα από τα όρια της Γης.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Wes Streeting τόνισε ότι η σύγχρονη καθημερινότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διαστημικές υποδομές, από τις μετεωρολογικές προβλέψεις και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές έως την πλοήγηση και τις τηλεπικοινωνίες. Για τον λόγο αυτό, η προστασία τους θεωρείται πλέον βασική προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας.

Ο υπουργός επισήμανε επίσης ότι τόσο ο Titania όσο και το Inaros έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στη Βρετανία, με τη συνολική επένδυση της χώρας στις διαστημικές δυνατότητες να ξεπερνά τις 3 δισ. λίρες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δαπάνες αυτές ενισχύουν την εγχώρια βιομηχανία, δημιουργούν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στην ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

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