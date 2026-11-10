Μισθός 13.000€ τον μήνα: Η NASA αναζητά τους επόμενους αστροναύτες της - Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Η NASA αναζητά νέους αστροναύτες για μελλοντικές αποστολές στην Σελήνη με ετήσιες απολαβές περίπου 164.000 δολάρια

Τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στις επόμενες μεγάλες διαστημικές αποστολές της αναζητά η NASA, ανοίγοντας τον νέο κύκλο επιλογής αστροναυτών. Οι επιτυχόντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν για αποστολές στη Σελήνη, με τις ετήσιες αποδοχές να εκτιμώνται στα 164.395 δολάρια.

Η προοπτική, ωστόσο, δεν απευθύνεται σε όλους. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και ιατρικά κριτήρια, ενώ η διαδικασία επιλογής αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για τους υποψήφιους αστροναύτες

Βασική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η αμερικανική υπηκοότητα. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται συνήθως να διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική ή τα μαθηματικά. Παράλληλα, απαιτούνται τουλάχιστον τρία χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.

Για όσους προέρχονται από τον χώρο της αεροπορίας ως πιλότοι, ισχύουν ειδικά κριτήρια που αφορούν τις ώρες πτήσης. Εξίσου σημαντική είναι η επιτυχής ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ιατρικών εξετάσεων. Η NASA δίνει, επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα σε δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η ομαδική συνεργασία και η ηγεσία, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την εργασία σε απαιτητικές συνθήκες στο Διάστημα.

Διετής εκπαίδευση και προοπτική αποστολών στη Σελήνη

Όσοι περάσουν τη διαδικασία επιλογής θα χρειαστεί να ολοκληρώσουν περίπου δύο χρόνια εντατικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προετοιμασία για διαστημικούς περιπάτους, εκπαίδευση στη ρομποτική και εξοικείωση με τον χειρισμό διαστημικών σκαφών.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι νέοι αστροναύτες ενδέχεται να επιλεγούν για αποστολές στη Σελήνη. Οι αποστολές αυτές θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας εκεί, αλλά και στην προετοιμασία των επόμενων μεγάλων στόχων της διαστημικής εξερεύνησης, όπως τα μελλοντικά επανδρωμένα ταξίδια στον Άρη.

Do you want to be an astronaut? Applications are now open to join NASA's astronaut corps. Join us as we expand the frontiers of discovery in low Earth orbit, on the Moon, and beyond — apply by Dec. 3: https://t.co/laY2ExWiGO https://t.co/GzZl3yRy0i — NASA (@NASA) November 7, 2026

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί για τις 3 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η τελική επιλογή των νέων αστροναυτών αναμένεται να ανακοινωθεί προς το τέλος του 2027. Ο ανταγωνισμός αναμένεται ιδιαίτερα έντονος, αν αναλογιστεί κανείς τα στοιχεία του προηγούμενου κύκλου επιλογής: περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι διεκδίκησαν μόλις δέκα διαθέσιμες θέσεις.

Πρόκειται, επομένως, για μια ευκαιρία που συνδυάζει υψηλές επαγγελματικές απαιτήσεις με την προοπτική συμμετοχής σε αποστολές που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το μέλλον της ανθρώπινης παρουσίας πέρα από τη Γη.

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