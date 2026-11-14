Reflection Black: Το «Burning Obsidian Star» ζωντανεύει σε τρεις πόλεις

Οι Reflection Black επιστρέφουν στη σκηνή τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, με τρεις συναυλίες σε Ελλάδα και Βουλγαρία, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου τους άλμπουμ «Burning Obsidian Star»

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε τον δίσκο τον Μάρτιο μέσω της ελβετικής δισκογραφικής εταιρείας Swiss Dark Nights, παρουσιάζοντας την πιο δυναμική δουλειά του μέχρι σήμερα. Με αφετηρία τον χαρακτηριστικό Gothic Rock και Post-Punk ήχο του, το άλμπουμ περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «Dreams Fade to Nothing» και «Wonders of Night», τα οποία ξεχώρισαν το προηγούμενο διάστημα.

Η σκοτεινή ατμόσφαιρα και η ένταση των νέων συνθέσεων θα μεταφερθούν στη σκηνή μέσα από τρεις εμφανίσεις. Η αρχή θα γίνει το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026 στο Eightball Club της Θεσσαλονίκης, όπου οι Reflection Black θα εμφανιστούν μαζί με τους Lachrymose και Ominous Portent. Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, το συγκρότημα θα ταξιδέψει στη Σόφια για μια εμφάνιση στο The Pit, με special guests τους Darkgeist. Η τριάδα των συναυλιών θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στο Bandapart Recording Studio στην Καλαμάτα.

Πληροφορίες και εισιτήρια

Θεσσαλονίκη – Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026: Eightball Club, μαζί με Lachrymose και Ominous Portent, Προπώληση εισιτηρίων.

– Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026: Eightball Club, μαζί με Lachrymose και Ominous Portent, Προπώληση εισιτηρίων. Σόφια – Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026: The Pit, με special guests τους Darkgeist.

– Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026: The Pit, με special guests τους Darkgeist. Καλαμάτα – Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026: Bandapart Recording Studio.

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