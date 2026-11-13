Reflection Black: Τρεις συναυλίες σε Θεσσαλονίκη, Σόφια και Καλαμάτα

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Reflection Black: Τρεις συναυλίες σε Θεσσαλονίκη, Σόφια και Καλαμάτα
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Οι Reflection Black παρουσιάζουν το νέο άλμπουμ «Burning Obsidian Star» με τρεις συναυλίες σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Οι Reflection Black επιστρέφουν στη σκηνή τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, για τρεις εμφανίσεις σε Ελλάδα και Βουλγαρία στο πλαίσιο της προώθησης του φετινού full-length άλμπουμ τους “Burning Obsidian Star”.

Με το νέο τους άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο μέσω της Swiss Dark Nights, το αθηναϊκό συγκρότημα παρουσιάζει το πιο δυνατό υλικό του μέχρι σήμερα, συνδυάζοντας τον χαρακτηριστικό Gothic Rock και Post-Punk ήχο του. Τα “Dreams Fade to Nothing” και “Wonders of Night” είναι μόνο κάποια από τα singles που ξεχώρισαν το προηγούμενο διάστημα, η ατμόσφαιρα των οποίων ζωντανεύει επί σκηνής, μεταφέροντας την έντονη και σκοτεινή ενέργεια που χαρακτηρίζει τους Reflection Black.

Οι εμφανίσεις ξεκινούν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στο Eightball Club στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Lachrymose και Ominous Portent, συνεχίζονται την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στο The Pit της Σόφιας, με special guests τους Darkgeist, και ολοκληρώνονται το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στο Bandapart Recording Studio στην Καλαμάτα.

Πληροφορίες συναυλιών – Events & Tickets

Θεσσαλονίκη | Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026
Eightball Club with Lachrymose and Ominous Portent
Event: https://fb.me/e/6owc2x3vM
Προπώληση: https://cometogether.live/event/6448/lachrymose-reflection-black-ominous-portent-eightball-thessaloniki

Σόφια | Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026
The Pit with Darkgeist
Event: https://fb.me/e/8sefmBLpe

Καλαμάτα | Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026
Bandapart Recording Studio

Find Reflection Black

Bandcamp

https://reflectionblack.bandcamp.com

Instagram

https://www.instagram.com/reflection.black

Spotify

https://shorturl.at/0WR6L

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