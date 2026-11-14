«Κυνηγοί χαμένων θησαυρών»: Ξαδέρφια βουτούν σε ποτάμια και λίμνες για να βρουν αντικείμενα πολιτών (vid)

Δύο ξαδέρφια στη Γαλλία έχουν γίνει viral προσφέροντας υπηρεσίες υποβρύχιας αναζήτησης για να εντοπίσουν πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα που έχασαν πολίτες σε ποτάμια και λίμνες.

Η απώλεια προσωπικών αντικειμένων κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης σε ποτάμια ή λίμνες αποτελεί μια συνηθισμένη ατυχία που σπάνια έχει ευτυχή κατάληξη. Κάθε χρόνο, πολλοί άνθρωποι χάνουν αντικείμενα τεράστιας συναισθηματικής ή υλικής αξίας, τα οποία εξαφανίζονται για πάντα στα θολά και ορμητικά νερά.

Κοσμήματα, ρολόγια, αλυσίδες, ακόμη και κινητά τηλέφωνα καταλήγουν συνήθως στον βυθό, θεωρούμενα οριστικά χαμένα. Ωστόσο, για δύο νεαρούς Γάλλους, τον Μάρκο και τον Λεόν, κάθε χαμένο αντικείμενο αποτελεί μια νέα πρόκληση για να ξεκινήσει μια ξεχωριστή επιχείρηση διάσωσης.

Πώς αποφάσισαν να ασχοληθούν με αυτό το... επάγγελμα

Κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων, ο Μάρκος μεγάλωσε κοντά σε ποτάμι, περνώντας τον χρόνο του αναζητώντας «χαμένους θησαυρούς» στις όχθες. Αργότερα, εξέλιξε αυτή την αγάπη του προσπαθώντας να εντοπίσει τους νόμιμους ιδιοκτήτες των αντικειμένων που έβρισκε, μετατρέποντας το χόμπι του σε μια οργανωμένη δραστηριότητα.

Σήμερα, μαζί με τον ξάδερφό του Λεόν, βουτούν στα παγωμένα νερά ποταμών και λιμνών της Γαλλίας, ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα που δέχονται μέσω των κοινωνικών δικτύων και της ιστοσελίδας τους. Ο εξοπλισμός τους περιλαμβάνει στολές νεοπρενίου, φιάλες οξυγόνου, ισχυρούς φακούς και ειδικούς ανιχνευτές μετάλλων για τις καταδύσεις τους στα βάθη.

Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές τους επιτυχίες ξεχωρίζει ο εντοπισμός μιας αλυσίδας μέσα σε μόλις είκοσι λεπτά στα νερά του φαραγγιού του Ταρν, στη νότια Γαλλία. Ωστόσο, όπως οι ίδιοι εξηγούν, πολλές αποστολές παραμένουν άκαρπες επειδή οι πολίτες αδυνατούν να θυμηθούν το ακριβές σημείο όπου τους έπεσε το αντικείμενο.

Παρά τις δυσκολίες, η ζήτηση είναι τεράστια, καθώς μόνο για την καλοκαιρινή περίοδο έλαβαν περισσότερες από 230 αιτήσεις, εκ των οποίων επέλεξαν να εξυπηρετήσουν περίπου 50.

Οι προσπάθειές τους καταγράφονται στο κανάλι του Μάρκου στο YouTube, το οποίο μετρά δεκάδες χιλιάδες συνδρομητές, προβάλλοντας τα ευρήματά τους που κυμαίνονται από ακριβά ρολόγια μέχρι κάρτες Pokémon και σύγχρονα smartphones.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ