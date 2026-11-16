Κίνα: Η στιγμή που βράχος καταπλακώνει αυτοκίνητο – Οι επιβάτες γλίτωσαν την τελευταία στιγμή (vid)

Παρά τρίχα γλίτωσαν οι επιβάτες ενός Peugeot στην Κίνα, όταν ένας τεράστιος βράχος έπεσε με δύναμη πάνω στο αυτοκίνητο, ισοπεδώνοντας το πίσω μέρος του οχήματος.

Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες αυτοκινήτου στην Κίνα, όταν ένας τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε από πλαγιά και προσγειώθηκε με δύναμη στο πίσω μέρος του οχήματός τους. Η πτώση προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο κανείς δεν τραυματίστηκε, παρά το γεγονός ότι ο βράχος έπεσε σε απόσταση αναπνοής από ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026, στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, ενώ σε βίντεο από κάμερα καταγραφής οχήματος, αποτυπώνεται η δραματική εξέλιξη των γεγονότων, από τη στιγμή που ο βράχος αρχίζει να κατρακυλά μέχρι την πρόσκρουσή του στο αυτοκίνητο.

Η σφοδρή πρόσκρουση που διέλυσε το αυτοκίνητο

Ο τεράστιος όγκος πέτρας κατέβηκε με ορμή την απόκρημνη πλαγιά και κατέληξε πάνω σε ένα λευκό Peugeot 308. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά το πίσω μέρος του οχήματος, ενώ το πίσω παρμπρίζ θρυμματίστηκε.

Παρά τις εκτεταμένες ζημιές, όλοι οι επιβάτες κατάφεραν να βγουν από το αυτοκίνητο χωρίς να έχουν υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό. Μάλιστα, σώοι βγήκαν ακόμη και όσοι κάθονταν στο πίσω κάθισμα τη στιγμή της πρόσκρουσης, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κινεζική εφημερίδα The Beijing News.

Η γυναίκα που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο την τελευταία στιγμή

Στο βίντεο φαίνεται επίσης μια γυναίκα να βρίσκεται πολύ κοντά στο αυτοκίνητο, όταν αντιλαμβάνεται ότι ένας τεράστιος βράχος κατευθύνεται προς το μέρος της. Προλαβαίνει να απομακρυνθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ενώ παράλληλα προσπαθεί να προειδοποιήσει τους υπόλοιπους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί.

«Τρέξτε, τρέξτε!», ακούγεται να φωνάζει έντρομη, ενώ στη συνέχεια εκφράζει την αγωνία της για το αυτοκίνητο: «Ωχ, όχι! Αυτό το αυτοκίνητο κινδυνεύει! Τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε!»

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο βράχος προσκρούει με τεράστια δύναμη στο Peugeot και στη συνέχεια αναπηδά, καταλήγοντας σε απόσταση μερικών μέτρων. Το περιστατικό θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία, ωστόσο όλοι όσοι βρίσκονταν στο σημείο στάθηκαν εξαιρετικά τυχεροί.

Today: A huge rock came crashing down onto the rear of a sedan, narrowly missing a woman in Li County, Sichuan Province, China. Two family members were reportedly sitting in the back seat at the time.Thankfully, everyone escaped unharmed, with no injuries reported. https://t.co/C6lTncPQqL — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 15, 2026

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