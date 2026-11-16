«Πόσα "άλογα" είναι;»: Γαϊδούρι έτρεχε αχάμπαρο στην Εθνική Οδό ανάμεσα σε αυτοκίνητα (vid)

Εντοπίστηκε στο ύψος του Γαλλικού, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, κινούμενο ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα και προκαλώντας αναστάτωση στους οδηγούς

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/11) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθήνας, όταν ένα γαϊδούρι βρέθηκε να κινείται ανάμεσα σε αυτοκίνητα και φορτηγά.

Το ζώο εντοπίστηκε στο ύψος του Γαλλικού, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, και κινούνταν στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ τα οχήματα περνούσαν από δίπλα του με μεγάλη ταχύτητα.

Το βίντεο από το περιστατικό, το οποίο έστειλε ακροατής στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 και δημοσίευσε το RThess, καταγράφει το γαϊδούρι να προσπαθεί να διασχίσει το οδόστρωμα ανάμεσα στα διερχόμενα οχήματα.

Μάλιστα, οδηγός φορτηγού επιχείρησε να ανακόψει την πορεία του, κλείνοντάς του τον δρόμο, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει κάποιο ατύχημα. Ωστόσο, το ζώο κατάφερε να ξεφύγει και συνέχισε να κινείται στην εθνική οδό.

Η παρουσία του γαϊδουριού σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας προκάλεσε ανησυχία στους οδηγούς, καθώς υπήρχε κίνδυνος τροχαίου τόσο για το ίδιο όσο και για τα διερχόμενα οχήματα.

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