Ο νομικός με εξειδίκευση στις κυβερνοαπειλές, Παναγιώτης Ανδρέου εξηγεί στο Newsbomb

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή οι κυβερνοεπιθέσεις είναι μια από τις σημαντικότερες απειλές για την ασφάλεια κρατών, οργανισμών και πολιτών. Τα χτυπήματα των χακερς δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ένα ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Πίσω από αυτά, ειδικοί εκτιμούν ότι πιθανότατα βρίσκονται οργανωμένες ομάδες και όχι «αυτόνομοι μιμητές». Ο Παναγιώτης Ανδρέου, νομικός με εξειδίκευση στις κυβερνοαπειλές «χαρτογραφεί» την κατάσταση με τις συνεχόμενες επιθέσεις των τελευταίων ημερών.

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