Η θέρμανση δεν λειτουργεί πάντα σωστά, ακόμη κι αν τα καλοριφέρ έχουν ζεσταθεί. Ένα συνηθισμένο πρόβλημα μπορεί να εμποδίζει τη σωστή κυκλοφορία του νερού.

Με την έλευση του κρύου να πλησιάζει, η ενεργοποίηση της θέρμανσης, αργά ή γρήγορα θα γίνει καθημερινή συνήθεια σε πολλά σπίτια. Ωστόσο, τα καλοριφέρ δεν λειτουργούν πάντα όπως θα έπρεπε. Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα είναι να ζεσταίνονται στο πάνω μέρος, αλλά να παραμένουν κρύα χαμηλότερα. Αν και η πρώτη σκέψη είναι συνήθως ότι χρειάζονται εξαέρωση, αυτή η διαδικασία δεν δίνει πάντα λύση.

Σύμφωνα με ειδικούς, το συγκεκριμένο φαινόμενο μπορεί να οφείλεται στη συσσώρευση σκουριάς, βρωμιάς και υπολειμμάτων στο εσωτερικό των σωμάτων. Με την πάροδο του χρόνου, το νερό που κυκλοφορεί στο σύστημα μπορεί να δημιουργήσει κατάλοιπα, γνωστά ως λάσπη, τα οποία συγκεντρώνονται στο κάτω μέρος του καλοριφέρ και δυσκολεύουν τη ροή του ζεστού νερού.

Εκτός από τα κρύα σημεία, υπάρχουν και άλλες ενδείξεις που μπορεί να υποδηλώνουν πρόβλημα στην εγκατάσταση, όπως καλοριφέρ που αργούν να ζεσταθούν, ήχοι σαν γουργουρητό ή σφυρίγματα, αλλά και σκουρόχρωμο νερό κατά την εξαέρωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειάζεται περισσότερος χρόνος λειτουργίας του λέβητα για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Πότε χρειάζεται καθαρισμός του κυκλώματος θέρμανσης

Όταν το πρόβλημα οφείλεται στη συσσώρευση καταλοίπων, η εξαέρωση δεν αρκεί, καθώς χρησιμεύει κυρίως στην απομάκρυνση του εγκλωβισμένου αέρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τεχνικοί συστήνουν τον καθαρισμό του κυκλώματος θέρμανσης, μια διαδικασία που βοηθά στην απομάκρυνση της λάσπης και των συσσωρευμένων ρύπων. Ανάλογα με την κατάσταση της εγκατάστασης, μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί το καλοριφέρ που παρουσιάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα και να καθαριστεί ξεχωριστά.

Στη συνέχεια, συνιστάται η προσθήκη ειδικού προστατευτικού προϊόντος, το οποίο περιορίζει τη δημιουργία νέων επικαθίσεων, καθώς και η εξισορρόπηση του συστήματος, ώστε το ζεστό νερό να κατανέμεται σωστά σε όλα τα σώματα. Για να μειωθεί η πιθανότητα επανεμφάνισης του προβλήματος, μπορεί επίσης να τοποθετηθεί φίλτρο λάσπης, εφόσον το επιτρέπει η εγκατάσταση. Η συσκευή συγκρατεί σωματίδια σκουριάς και βρωμιάς προτού αυτά συσσωρευτούν στο κύκλωμα.

Ο έλεγχός της στο πλαίσιο της συντήρησης του λέβητα μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση του συστήματος σε καλή κατάσταση.

Τι δείχνουν οι ενδείξεις για άλλα προβλήματα στη θέρμανση

Τα ίδια τα καλοριφέρ μπορούν να αποκαλύψουν και άλλες δυσλειτουργίες. Για παράδειγμα, Αν είναι κρύα στο πάνω μέρος και ζεστά στο κάτω, η συνηθέστερη αιτία είναι ο εγκλωβισμένος αέρας, επομένως σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρειάζεται εξαέρωση. Οι ήχοι γουργουρητού και άλλοι ασυνήθιστοι θόρυβοι ενδέχεται επίσης να υποδηλώνουν παρουσία αέρα, προβλήματα στην κυκλοφορία του νερού ή δυσλειτουργία της αντλίας.

Σημαντικό είναι να παρακολουθείτε και την πίεση του λέβητα, καθώς σε πολλές εγκαταστάσεις, όταν είναι κρύος, η πίεση κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 1 και 1,5 bar, αν και τα κατάλληλα επίπεδα εξαρτώνται από το μοντέλο. Αν η πίεση αυξομειώνεται συνεχώς, μπορεί να υπάρχει διαρροή ή άλλη βλάβη στο κύκλωμα. Πριν καλέσετε τεχνικό, καλό είναι να ελέγξετε επίσης αν ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί σωστά, αν το πρόγραμμα θέρμανσης είναι ενεργοποιημένο και αν εμφανίζεται κάποιος κωδικός σφάλματος στον λέβητα.

Αν το πρόβλημα αφορά μόνο ένα ή δύο καλοριφέρ, η αιτία συνήθως σχετίζεται με τον αέρα, τις βαλβίδες ή τη συσσώρευση βρωμιάς. Αν, αντίθετα, όλα τα σώματα παραμένουν κρύα ή ζεσταίνονται ελάχιστα, τότε ενδέχεται να υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στην εγκατάσταση θέρμανσης.

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