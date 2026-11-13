Φοιτητής χρησιμοποίησε ΑΙ για να πολεμήσει τις... σφήκες: Νέα τεχνολογία του «βιολογικού Δούρειου Ίππου»

Ένα σύστημα που λειτουργεί σαν σύγχρονος Δούρειος Ίππος φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει την ασιατική σφήκα, περιορίζοντας παράλληλα τις επιπτώσεις στα υπόλοιπα έντομα

Μια διεπιστημονική ομάδα φοιτητών από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (VUB) ανέπτυξε μια καινοτόμο μέθοδο για την αντιμετώπιση της ασιατικής σφήκας, την οποία περιγράφει ως έναν σύγχρονο «Δούρειο Ίππο».

Το συγκεκριμένο έντομο αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για τη βιοποικιλότητα, με τις μέλισσες να βρίσκονται μεταξύ των ειδών που πλήττονται περισσότερο. Οι παραδοσιακές παγίδες καταφέρνουν συνήθως να συλλάβουν μόνο έναν μικρό αριθμό σφηκών, την ώρα που η βασίλισσα συνεχίζει να γεννά αυγά στη φωλιά. Από την άλλη πλευρά, η χρήση χημικών εντομοκτόνων ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές και σε ωφέλιμα έντομα ή άλλους οργανισμούς, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η νέα προσέγγιση επιχειρεί να δώσει λύση μέσα από έναν συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής παγίδας και βιολογικών νανοϊνών, με στόχο να πλήξει ολόκληρες αποικίες εκ των έσω.

Πώς λειτουργεί ο βιολογικός «Δούρειος Ίππος»

Στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται μια κάμερα που ελέγχεται από τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να αναγνωρίζει τις ασιατικές σφήκες με αναφερόμενη ακρίβεια που ξεπερνά το 99%. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται ο κίνδυνος να παγιδευτούν άλλα έντομα, όπως οι μέλισσες, προστατεύοντας τους σημαντικούς αυτούς επικονιαστές. Όταν μια ασιατική σφήκα εισέλθει στην παγίδα, το σύστημα τοποθετεί πάνω της ένα μικροσκοπικό βιολογικό αυτοκόλλητο.

Αυτό αποτελείται από πρωτεϊνικές νανοΐνες με ειδικές περιοχές που δεσμεύουν τη χιτίνη, επιτρέποντάς του να προσκολλάται στον εξωσκελετό του εντόμου, δηλαδή στο σκληρό εξωτερικό περίβλημά του. Το αυτοκόλλητο περιέχει σπόρια του φυσικού εδαφικού μύκητα Beauveria bassiana, ο οποίος χρησιμοποιείται ως βιολογικό εντομοκτόνο. Αφού απελευθερωθεί, η σφήκα επιστρέφει στη φωλιά της, μεταφέροντας μαζί της τον μύκητα και έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την εξάπλωσή του στο εσωτερικό της αποικίας, με τελικό στόχο την εξάλειψη ολόκληρης της φωλιάς.

Οι πιθανές εφαρμογές της νέας τεχνολογίας

Η μέθοδος σχεδιάστηκε αρχικά για την αντιμετώπιση της ασιατικής σφήκας, ωστόσο οι δημιουργοί της εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και εναντίον άλλων εισβολικών ειδών εντόμων στο μέλλον.

Ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και βιολογικού ελέγχου επιχειρεί να προσφέρει μια πιο στοχευμένη προσέγγιση, περιορίζοντας παράλληλα τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις σε άλλα είδη. Εφόσον αποδειχθεί αποτελεσματική και ασφαλής στην πράξη, η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα νέο εργαλείο για την προστασία της βιοποικιλότητας.

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