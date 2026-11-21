Σε λιγότερο από ένα 24ωρο η ανθρωπότητα μπορεί να βρεθεί από «αφέντης» σε «υπηρέτη» των μηχανών

Οι «πατέρες» της τεχνητής νοημοσύνης έχουν προειδοποιήσει καιρό τώρα για την επικινδυνότητά της, που θα φαντάζει ως ένας Αρμαγεδδών για την ανθρωπότητα, με πιο πρόσφατη αυτή του Πολ Κριστιάνο, στέλεχος στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, I, σε μια ανατριχιαστική διάλεξη, υποστηρίζοντας ότι τα AI bots θα μπορούσαν να ξεφύγουν και να προσπαθήσουν να κατακτήσουν τον κόσμο μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Τα τρία χρόνια είναι το αισιόδοξο σενάριο και ένα χρονοδιάγραμμα που θέτουν οι ιθύνοντες της τεχνητής νοημοσύνης... Γιατί το ίσως πιο πιθανό απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο, ούτε 24 ώρες, όπως το καταγράφει η Daily Mail, αντλώντας ιδέες από κορυφαίους ειδικούς αλλά ζητά και από διάφορες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης περιγράψουν τι θα συμβεί, λεπτό προς τρομακτικό λεπτό...

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