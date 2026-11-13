Πέντε γενιές της ίδιας οικογένειας γεννήθηκαν την ίδια ημέρα: Το ρεκόρ Guinness που καλύπτει 118 χρόνια

Από τον προπάππου που γεννήθηκε το 1907 μέχρι το μωρό που ήρθε στον κόσμο το 2025, πέντε συγγενείς έχουν τα ίδια γενέθλια, στις 14 Σεπτεμβρίου.

Μια απίστευτη οικογενειακή σύμπτωση, που εκτείνεται σε διάστημα 118 ετών, οδήγησε μια αμερικανική οικογένεια στα Ρεκόρ Guinness. Πέντε διαδοχικές γενιές της οικογένειας Μπελ και Χάρλοου έχουν γεννηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου, με τον ερχομό του μικρού Άρθουρ Μπελ το 2025 να συμπληρώνει την ξεχωριστή αλυσίδα.

Η ιστορία ξεκίνησε το 1907, όταν γεννήθηκε ο Γουίλμπερ Χάρλοου. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1949 ήρθε στον κόσμο η κόρη του, Άντι Χάρλοου, ενώ 23 χρόνια αργότερα, την ίδια ημερομηνία, γεννήθηκε ο γιος της, Ντόναλντ «Φρεντ» Χάρλοου. Η παράδοση συνεχίστηκε το 1997 με τη γέννηση της Έμα Μπελ, κόρης του Φρεντ, επίσης στις 14 Σεπτεμβρίου. Το πέμπτο και καθοριστικό μέλος της οικογενειακής αλυσίδας ήταν ο γιος της, Άρθουρ, ο οποίος γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2025.

Περίμεναν την πέμπτη γενιά για να διεκδικήσουν το ρεκόρ

Η οικογένεια γνώριζε εδώ και χρόνια ότι είχε μια σπάνια σύμπτωση. Όταν υπήρχαν τέσσερις διαδοχικές γενιές με κοινά γενέθλια, είχε ήδη αντιληφθεί ότι επρόκειτο για κάτι ξεχωριστό. Ωστόσο, δεν είχε υποβάλει αίτηση για την επίσημη αναγνώριση του ρεκόρ. Όταν η Έμα έμαθε ότι η πιθανή ημερομηνία τοκετού του δεύτερου παιδιού της ήταν η 14η Σεπτεμβρίου, η οικογένεια άρχισε να ελπίζει ότι η παράδοση θα συνεχιζόταν. Και πράγματι, ο Άρθουρ γεννήθηκε την ημέρα που είχε υπολογιστεί.

«Πάντα γνωρίζαμε ότι είχαμε ένα ρεκόρ με τέσσερις γενιές, απλώς δεν είχαμε κάνει ποτέ αίτηση, επειδή είχαμε τη φιλοδοξία να έρθει και η πέμπτη στις 14 Σεπτεμβρίου», ανέφερε η Έμα. «Και τελικά συνέβη! Έτσι υποβάλαμε την αίτηση. Κάλλιο αργά παρά ποτέ και τώρα είμαστε οι μοναδικοί κάτοχοι του ρεκόρ, αντί να το μοιραζόμαστε με άλλες οικογένειες», πρόσθεσε. Μέχρι τότε, το ρεκόρ των περισσότερων γενεών με κοινή ημερομηνία γέννησης ήταν τέσσερις και το μοιράζονταν επτά διαφορετικές οικογένειες.

Η οικογενειακή σύμπτωση έχει ακόμη μία ιδιαίτερη λεπτομέρεια: οι πέντε γενιές εναλλάσσονται με απόλυτη σειρά ως προς το φύλο. Ο Γουίλμπερ ήταν αγόρι, η Άντι κορίτσι, ο Φρεντ αγόρι, η Έμα κορίτσι και ο Άρθουρ αγόρι. Η προγιαγιά Άντι, ωστόσο, δεν πρόλαβε να γνωρίσει τον μικρό Άρθουρ, καθώς πέθανε το 2023, πριν από τη γέννησή του. Για χρόνια, τα μέλη της οικογένειας γιόρταζαν μαζί τα γενέθλιά τους, συνήθως πηγαίνοντας σε κάποιο εστιατόριο και κόβοντας κοινή τούρτα.

Η Έμα θυμάται, μάλιστα, ότι η γιαγιά της επαναλάμβανε κάθε χρόνο πως έπρεπε να γεννηθεί ένα αγόρι στις 14 Σεπτεμβρίου. Η ίδια είχε γεννήσει πρόωρα το πρώτο της παιδί και ήθελε πολύ ο δεύτερος γιος της να έρθει στον κόσμο την προγραμματισμένη ημερομηνία. «Μοιάζει με μια απίστευτη σύμπτωση, ειδικά από τη στιγμή που συνεχίστηκε και η εναλλαγή αγοριού-κοριτσιού», είπε η Έμα, κρατώντας τον γιο της στην αγκαλιά της. Ο παππούς του Άρθουρ, από την πλευρά του, απέδωσε τη μοναδική αυτή ακολουθία σε κάτι ανώτερο, λέγοντας: «Ο Θεός κάνει όμορφα πράγματα». Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η οικογένεια ανακάλυψε ακόμη μία κοινή σύνδεση: ο προπάππους Γουίλμπερ και η σύζυγός του είχαν παντρευτεί στο Μέριβιλ του Μιζούρι, το ίδιο μέρος όπου γνωρίστηκαν η Έμα και ο σύζυγός της, Γουάιατ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ