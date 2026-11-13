«Βρέχει» σοβάδες στα σχολεία: «Από τύχη δεν έχουμε μετατρέψει το ατύχημα σε δυστύχημα»

Δίχως τέλος τα περιστατικά στα σχολεία από την έναρξη της χρονιάς. Σοβάδες πέφτουν μέσα στις αίθουσες, ενώ εκπαιδευτικοί και γονείς εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους.

Υμηττός, Πάτρα, Λαμία, Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μερικές μόνο από τις περιοχές της χώρας, όπου από τις αρχές της χρονιάς «βρέχει» σοβάδες στα σχολεία, αναδεικνύοντας το πρόβλημα υποδομών που αντιμετωπίζουν και οι δύο βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης.

Ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει σημειωθεί σοβαρός τραυματισμός μαθητή ή εκπαιδευτικού, ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν δάσκαλοι, καθηγητές, μαθητές και γονείς ο κίνδυνος για κάποιο σοβαρό ατύχημα ελλοχεύει καθημερινά.



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