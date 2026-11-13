Έβριζαν το αφεντικό τους σε κλειστή ομάδα στο WhatsApp, απολύθηκαν και δικαιώθηκαν από το Ισπανικό δικαστήριο

Οι γυναίκες συμμετείχαν σε κλειστή ομάδα όπου συζητούσαν τις διαφωνίες τους με τον εργοδότη, μία από τις συμμετέχουσες παρέδωσε τα μηνύματα στην επιχείρηση, οδηγώντας στις απολύσεις τους

Επτά εργαζόμενες σε σχολή οδηγών απολύθηκαν επειδή αντάλλασσαν προσβλητικά σχόλια για τον εργοδότη τους σε ιδιωτική ομάδα στο WhatsApp. Η δικαστική διαμάχη που ακολούθησε κατέληξε στη δικαίωσή τους, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των Βαλεαρίδων έκρινε ότι οι απολύσεις τους ήταν άδικες, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιωτικό χαρακτήρα των συνομιλιών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές έφτασαν στα χέρια του εργοδότη.

Η υπόθεση ξεκίνησε στα τέλη του 2021, όταν προέκυψαν διαφωνίες ανάμεσα στις εργαζόμενες και την επιχείρηση σχετικά με το εργασιακό ημερολόγιο, τις αργίες και τη χορήγηση των αδειών. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι υποστήριζαν ότι, βάσει της συλλογικής σύμβασης εργασίας που ίσχυε για τις σχολές οδηγών, η 24η και η 31η Δεκεμβρίου έπρεπε να θεωρούνται μη εργάσιμες ημέρες.

Στο πλαίσιο αυτής της διαμάχης, στις 3 Δεκεμβρίου 2021 δημιουργήθηκε μια κλειστή ομάδα στο WhatsApp, στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενες της επιχείρησης. Εκεί συζητούσαν μεταξύ τους για τον εργοδότη και εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους για τη συμπεριφορά του. Στις συνομιλίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, προσβλητικοί χαρακτηρισμοί για τον ίδιο, τη σύντροφό του αλλά και άλλες συναδέλφους τους. Η κατάσταση άλλαξε όταν μία από τις συμμετέχουσες στην ομάδα παρέδωσε στον εργοδότη το περιεχόμενο των μηνυμάτων. Η επιχείρηση χρησιμοποίησε τις συνομιλίες ως βάση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής και απέλυσε επτά εργαζόμενες τον Ιανουάριο του 2022.

Γιατί το δικαστήριο έκρινε άδικες τις απολύσεις

Οι εργαζόμενες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και το Πρωτοδικείο Εργατικών Διαφορών της Πάλμα, με απόφαση που εκδόθηκε στις 13 Ιουνίου 2023, έκρινε ότι οι απολύσεις τους ήταν άδικες (improcedentes). Το δικαστήριο έλαβε υπόψη το πλαίσιο μέσα στο οποίο είχαν γίνει οι συνομιλίες, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για μια κλειστή ομάδα, στην οποία δεν συμμετείχε ο εργοδότης και οι συνομιλίες δεν προορίζονταν για εκείνον. Η επιχείρηση άσκησε έφεση, ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο των Βαλεαρίδων (TSJ Baleares), με την απόφαση 198/2024 της 23ης Απριλίου 2024, επιβεβαίωσε τον άδικο χαρακτήρα των απολύσεων. Οι δικαστές έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι οι συνομιλίες ήταν ιδιωτικές και δεν προορίζονταν για τον εργοδότη. Παράλληλα, εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύφθηκε το περιεχόμενό τους, καθώς και τις συνέπειες που είχε η χρήση των μηνυμάτων από την επιχείρηση.

Στο σκεπτικό της απόφασης τέθηκε ζήτημα προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και της εύλογης προσδοκίας ιδιωτικότητας των συμμετεχουσών, καθώς και προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους. Η αποκάλυψη των μηνυμάτων από μία συμμετέχουσα δεν σήμαινε ότι η επιχείρηση μπορούσε αυτομάτως να τα χρησιμοποιήσει ως νόμιμη βάση για την απόλυση των συναδέλφων της. Η υπόθεση αναδεικνύει τα όρια της δυνατότητας ενός εργοδότη να αξιοποιεί ιδιωτικές ψηφιακές συνομιλίες στο πλαίσιο μιας εργασιακής διαμάχης. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι κάθε προσβλητικό μήνυμα σε μια ιδιωτική συνομιλία προστατεύεται αυτομάτως από τις συνέπειες, καθώς η δικαστική κρίση εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε υπόθεσης.

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