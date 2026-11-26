Οι νόμοι ορισμένων αμερικανικών πολιτειών για το Thanksgiving προκαλούν έκπληξη.

Η Ημέρα των Ευχαριστιών (Thanksgiving) είναι μία από τις σημαντικότερες γιορτές στις ΗΠΑ, με εκατομμύρια Αμερικανούς να συγκεντρώνονται γύρω από το οικογενειακό τραπέζι για το παραδοσιακό γεύμα με «πρωταγωνίστρια» τη γεμιστή γαλοπούλα. Ωστόσο, πέρα από τα οικογενειακά τραπέζια και τις καθιερωμένες παραδόσεις, η συγκεκριμένη γιορτή φέρνει στο προσκήνιο και ορισμένους ασυνήθιστους νόμους και κανόνες, οι οποίοι διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία. Ακολουθούν μερικές από τις πιο παράξενες περιπτώσεις.



Απαγορεύεται να τρως παγωτό με πιρούνι;

Στο Rosemead της Καλιφόρνιας κυκλοφορεί εδώ και χρόνια ένας από τους πιο παράξενους τοπικούς κανόνες: η απαγόρευση κατανάλωσης παγωτού με πιρούνι. Βέβαια, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για έναν από τους λεγόμενους «περίεργους νόμους» που έχουν αποκτήσει φήμη στην περιοχή και όχι για πραγματική απαγόρευση που επισύρει ποινή.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον την περίοδο του Thanksgiving, καθώς ένα από τα δημοφιλή επιδόρπια είναι η μηλόπιτα με παγωτό (pie à la mode). Μάλιστα, το συγκεκριμένο γλυκό συχνά σερβίρεται με πιρούνι, κάτι που κάνει την ιστορία ακόμη πιο παράδοξη.

Το πέταγμα της γαλοπούλας μπορεί να οδηγήσει στη φυλακή

Στη Μινεσότα υπάρχει ένας νόμος που αφορά στα ζώα και δεν επιτρέπεται η διοργάνωση παιχνιδιών ή διαγωνισμών στους οποίους κοτόπουλα ή γαλοπούλες απελευθερώνονται ή πετιούνται στον αέρα με σκοπό να τα πιάσουν οι συμμετέχοντες.

Η σχετική διάταξη αναφέρει: «Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να διοργανώνει, να διεξάγει ή να συμμετέχει σε διαγωνισμό, παιχνίδι ή παρόμοια δραστηριότητα, κατά την οποία απελευθερώνεται ένας χοίρος, αλειμμένος με γράσο, λάδι ή άλλη ουσία, με σκοπό τη σύλληψή του, ή κατά την οποία ένα κοτόπουλο ή μια γαλοπούλα απελευθερώνεται ή πετιέται στον αέρα με σκοπό τη σύλληψή του». Η παράβαση χαρακτηρίζεται πλημμέλημα και μπορεί να επιφέρει ποινή φυλάκισης έως 90 ημέρες ή πρόστιμο έως 1.000 δολάρια (περίπου 860 ευρώ), ή και τις δύο ποινές.

Σε ορισμένες πολιτείες δεν μπορείς να αγοράσεις αλκοόλ την Ημέρα των Ευχαριστιών

Ένας ακόμη περιορισμός που μπορεί να αιφνιδιάσει όσους δεν έχουν προνοήσει για το οικογενειακό τραπέζι αφορά στην αγορά αλκοόλ. Στο Κάνσας, τα καταστήματα λιανικής πώλησης αλκοολούχων ποτών δεν επιτρέπεται να λειτουργούν την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Αντίστοιχα, στην Οκλαχόμα τα καταστήματα λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών ποτών οφείλουν να παραμένουν κλειστά κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αργίας. Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική εξαίρεση: τα αδειοδοτημένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα ψιλικών μπορούν να συνεχίσουν να πωλούν αλκοόλ, επομένως όσοι χρειαστούν ένα τελευταίο μπουκάλι για το γιορτινό τραπέζι έχουν εναλλακτική λύση.

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