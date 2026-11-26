Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 26 Νοεμβρίου 1943, οι ναζί εκτέλεσαν στο Μονοδένδρι Λακωνίας 118 ομήρους ανάμεσα στους οποίους και ο ηρωικός γιατρός Χρήστος Καρβούνης.

«Χτύπησε το τηλέφωνο. Σήκωσα η ίδια το ακουστικό και άκουσα την είδηση: ''Στη Σπάρτη, στο Μονοδένδρι τουφέκισαν χτες οι Γερμανοί εκατόν δέκα εφτά, όλο τον ανθό της πόλης και μέσα σ’ αυτούς τον Χρήστο Καρβούνη''.

Έμεινα σαν απολιθωμένη. Δεν καταλάβαινα. Δεν ήθελα να καταλάβω. Ο άνθρωπος ξαναείπε τα ίδια λόγια, τον ακούω ακόμα. Χτες το πρωί στο Μονοδένδρι τουφέκισαν εκατόν δέκα εφτά. Τέσσερα παιδιά του Τζιβανόπουλου και τον γιατρό Καρβούνη. Κάθε σπίτι κι ένας νεκρός. Όλη η Σπάρτη μοιρολογάει. Αν είχε καεί ολόκληρη θάναν λιγότερο κακό.

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