Αλλαγές στην κυβέρνηση μετά την παραίτηση Τσαβδαρίδη: Σπανάκης, Λιάκος και Βαρτζόπουλος σε νέες θέσεις υφυπουργών

Ο Βασίλης Σπανάκης, ο Βαγγέλης Λιάκος και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος αναλαμβάνουν νέες θέσεις υφυπουργών μετά από απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τρεις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, έπειτα από απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι νέες τοποθετήσεις αφορούν τα υπουργεία Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Υγείας και έρχονται μετά την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία οδήγησε σε έναν μίνι ανασχηματισμό.

Συγκεκριμένα, τις νέες θέσεις αναλαμβάνουν:

Βασίλης Σπανάκης : Υφυπουργός Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

: Υφυπουργός Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Βαγγέλης Λιάκος : Υφυπουργός Εσωτερικών.

: Υφυπουργός Εσωτερικών. Δημήτρης Βαρτζόπουλος: Υφυπουργός Υγείας, με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία.

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

Τις αλλαγές γνωστοποίησε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με επίσημη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται:

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: Υφυπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου αναλαμβάνει ο Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών αναλαμβάνει ο Βαγγέλης Λιάκος και Υφυπουργός Υγείας με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης».

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί η ακριβής ημερομηνία και ώρα της ορκωμοσίας των νέων υφυπουργών. Σύμφωνα με την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τη διαδικασία.

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