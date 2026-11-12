Η δυσφορία των άλλων για Τσαβδαρίδη, ο κακός χαμός στα Βόρεια Προάστια και οι γέφυρες σε ΣΥΡΙΖΑ-Νέα Αριστερά

Πρέπει να σας πω ότι η υπόθεση Τσαβδαρίδη συζητήθηκε πάρα πολύ στα κυβερνητικά πηγαδάκια. Είναι αρκετοί που θεωρούν ότι τέτοιες υποθέσεις μπορεί να μην συνιστούν μία κραυγαλέα παρανομία, όμως ενοχλούν ηθικά τους ψηφοφόρους της Ν.Δ. Όπως η υπόθεση Λαζαρίδη που εν τέλει κόστισε στον βουλευτή Καβάλας τη θέση του στην κυβέρνηση. Πάντως πρέπει να πω ότι μου έκανε αίσθηση το γεγονός ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης κράτησαν γενικώς χαμηλούς τόνους για το ζήτημα αποφεύγοντας να σηκώσουν ιδιαίτερα ένα θέμα που αφορά αν μη τι άλλο και ένα παιδί.

Αντιμέτωπα με σκληρές αντιδράσεις δημάρχων και πολιτών είναι πολλά κορυφαία στελέχη της Ν.Δ. στα βόρεια προάστια με φόντο τις μελέτες για τους συντελεστές δόμησης που μπορεί να οδηγήσουν σε ενίσχυση της δυνατότητας δόμησης σε πολλές περιοχές των βορείων της Αττικής. Οι δήμαρχοι των περιοχών είναι στα κάγκελα, πέντε από αυτούς χθες έστειλαν επιστολή στον Μητσοτάκη, ενώ προετοιμάζουν και μεγάλη εκδήλωση στο τέλος του μήνα.

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