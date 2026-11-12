Κάμερες που πετούν και ρομπότ που περιπολούν: Η νέα πρόταση της Amazon για την προστασία του σπιτιού

Η Amazon περνά την ασφάλεια κατοικιών σε άλλη εποχή, παρουσιάζοντας μια ιπτάμενη κάμερα και ένα αυτόνομο ρομπότ που περιπολεί στο σπίτι και εντοπίζει ύποπτες κινήσεις.

Η ασφάλεια του σπιτιού αποκτά πλέον… ιπτάμενα μάτια και ρομποτικούς φρουρούς. Η Amazon παρουσίασε δύο νέες συσκευές της Ring, μιας εταιρείας γνωστής για τα έξυπνα κουδούνια και τις κάμερες ασφαλείας, οι οποίες φιλοδοξούν να προσφέρουν στους ιδιοκτήτες κατοικιών μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του χώρου τους.

Η ανακοίνωση έγινε στις 10 Νοεμβρίου και αφορά την Drone Cam, μια κάμερα ασφαλείας που πετά μέσα στο σπίτι, και την Rover Cam, ένα μικρό αυτόνομο ρομπότ που αναλαμβάνει περιπολίες. Πρόκειται για συσκευές που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να κινούνται και να αντιδρούν σε πιθανά περιστατικά χωρίς να απαιτείται συνεχής ανθρώπινη παρέμβαση.

Η ιπτάμενη κάμερα που ερευνά ύποπτα περιστατικά

Το πιο εντυπωσιακό από τα δύο προϊόντα είναι αδιαμφισβήτητα η Drone Cam, καθώς πρόκειται για μια συσκευή που μπορεί να πετά σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού, επιτρέποντας στον ιδιοκτήτη να ελέγξει τι συμβαίνει σε χώρους όπου δεν υπάρχει σταθερή κάμερα. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν συγκεκριμένες διαδρομές πτήσης, ώστε το drone να μπορεί να φτάνει σε κάθε σημείο του σπιτιού στο οποίο υπάρχει ανοιχτή πόρτα.

Παράλληλα, διαθέτει λειτουργία αυτόματης αντίδρασης: όταν ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός ή κάποιος αισθητήρας, η κάμερα μπορεί να απογειωθεί και να διερευνήσει το περιστατικό. Η καταγραφή εικόνας θα είναι δυνατή τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα, προσφέροντας επιτήρηση όλο το 24ωρο.

Το ρομπότ που περιπολεί χωρίς διακοπή

Για όσους δεν επιθυμούν μια ιπτάμενη κάμερα μέσα στο σπίτι, η Ring παρουσιάζει και την Rover Cam. Η Amazon την περιγράφει ως έναν φύλακα που βρίσκεται διαρκώς σε περιπολία και δεν σταματά ποτέ τη βάρδια του. Το μικρό ρομπότ μπορεί να κινείται αυτόνομα στους χώρους της κατοικίας, ενώ διαθέτει ενσωματωμένη σειρήνα και σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας.

Έτσι, ο ιδιοκτήτης μπορεί όχι μόνο να παρακολουθεί τι συμβαίνει, αλλά και να μιλήσει σε κάποιον που βρίσκεται μέσα στο σπίτι, ακόμη και αν δεν είναι ο ίδιος παρών. Και οι δύο συσκευές βασίζονται στο σύστημα AI Pilot της Ring Robotics. Η τεχνολογία συνδυάζει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που αναλύουν την εικόνα από τις κάμερες, αισθητήρες ενσωματωμένους στις συσκευές και επεξεργασία δεδομένων στο cloud, προκειμένου να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και να πλοηγούνται αυτόνομα.

Πότε κυκλοφορούν και πόσο κοστίζουν

Η Drone Cam αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ στις 27 Ιανουαρίου 2027, με τιμή 249,99 δολάρια, περίπου 225€. Η Rover Cam θα είναι διαθέσιμη νωρίτερα, από τις 16 Δεκεμβρίου 2026, και θα κοστίζει 999,99 δολάρια, περίπου 900€. Προς το παρόν, η Amazon δεν έχει ανακοινώσει εάν οι δύο συσκευές θα διατεθούν και σε άλλες αγορές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι νέες τεχνολογίες παρουσιάστηκαν σε επίδειξη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ring, Jamie Siminoff, ο οποίος υποστήριξε ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για επίδοξους διαρρήκτες. Όπως εξήγησε, εάν κάποιος επιχειρήσει να πλησιάσει ένα σπίτι τη νύχτα και ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας κίνησης του κουδουνιού Ring, η εικόνα ενός drone με προβολείς που πετά κοντά σε ένα παράθυρο ενδέχεται να τον αποθαρρύνει από το να συνεχίσει την προσπάθειά του.

Ο Siminoff επισήμανε επίσης ότι οι κινητές κάμερες προσφέρουν μια εναλλακτική λύση στην εγκατάσταση σταθερών συστημάτων παρακολούθησης σε κάθε δωμάτιο. Με αυτόν τον τρόπο, οι ιδιοκτήτες μπορούν να ελέγχουν διαφορετικά σημεία της κατοικίας χωρίς να καταγράφεται διαρκώς κάθε χώρος. Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, η Amazon αναφέρει ότι το υλικό που καταγράφεται από τις νέες συσκευές θα προστατεύεται με την ισχυρότερη προεπιλεγμένη κρυπτογράφηση που έχει εφαρμόσει μέχρι σήμερα η Ring.

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