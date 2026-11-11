Τσαβδαρίδης: Έκανε ο ίδιος αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας για να πάρει η κόρη του τα μόρια – Τι αποκάλυψε το MEGA

Tο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA έφερε στο φως έγγραφα για την αίτηση του υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη, προκειμένου η κόρη του να λάβει την προσαύξηση μορίων ως διακριθείσα αθλήτρια

Νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση της μοριοδότησης της κόρης του υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη παρουσίασε το MEGA, μέσα από ρεπορτάζ της Ελευθερίας Σπυράκη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ίδιος ο υφυπουργός κατέθεσε αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας, ζητώντας να αναγνωριστεί η αθλητική διάκριση της κόρης του και να λάβει την προβλεπόμενη προσαύξηση 10% στα μόριά της για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κόρη του συμμετείχε στην ομάδα νεανίδων του ΑΕΣΧ Πυλαίας, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα οι αθλήτριες της ομάδας να δικαιούνται τη συγκεκριμένη μοριοδότηση, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τα έγγραφα και η ημερομηνία της αίτησης

Όπως παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, στη Διαύγεια αναρτήθηκε έγγραφο που αφορά την αίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη. Σε αυτό εμφανίζονται τα στοιχεία του υφυπουργού, ο οποίος ζήτησε να συμπεριληφθεί η κόρη του στους δικαιούχους της μοριοδότησης. Ένα δεύτερο έγγραφο δείχνει ότι η σχετική μοριοδότηση εγκρίθηκε στις 7 Ιουλίου 2026, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα. Ωστόσο, το ρεπορτάζ θέτει ερωτήματα σχετικά με την αθλητική παρουσία της συγκεκριμένης αθλήτριας.



Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα του MEGA, το πρώτο και μοναδικό δελτίο της κόρης του υφυπουργού στην ομάδα της Πυλαίας εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2025. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν εντοπίστηκε προηγούμενο δελτίο της σε άλλη ομάδα, όπως για παράδειγμα στη Βέροια, όπου φέρεται να είχε αγωνιστεί σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο υφυπουργός.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η αθλήτρια εμφανίζεται να έχει συμμετάσχει σε επτά από τους συνολικά δεκατρείς αγώνες της ομάδας. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς για τη χορήγηση της μοριοδότησης απαιτείται η συμμετοχή στο 50% συν έναν αγώνα. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το δελτίο της εξακολουθεί να εμφανίζεται ενεργό.

Τι λέει ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης

Στο ίδιο ρεπορτάζ, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Τάσσος Χειβιδόπουλος αναφέρθηκε στην ημερομηνία έκδοσης του δελτίου της αθλήτριας.

«Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω με σαφήνεια είναι ότι το δελτίο της αθλούμενης βγήκε τον Οκτώβριο του 2025. Ναι, το πρώτο, αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλο στο χάντμπολ. Εάν σε μικρότερη ηλικία συμμετείχε σε αγώνες χωρίς δελτίο, στην κατηγορία των μίνι δεν είναι επίσημοι αγώνες. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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