Όταν ακόμη και οι βασιλείς ψήφιζαν στις εκλογές: Από την πρώτη κάλπη του Φελίπε στα 18 του χρόνια μέχρι την τελευταία κοινή εμφάνιση με τη Λετίθια.

Ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια (Letizia της Ισπανίας) έχουν εμφανιστεί ελάχιστες φορές σε εκλογικά τμήματα. Κι όμως, πίσω από αυτές τις σπάνιες στιγμές κρύβεται μια μικρή ιστορία της ισπανικής μοναρχίας, από τα πρώτα χρόνια της δημοκρατικής μετάβασης μέχρι το 2005.

Στις περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ισπανία, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια δεν εμφανίζονται μπροστά στις κάμερες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Δεν πρόκειται για κάποια απαγόρευση που στερεί από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας τη δυνατότητα να ψηφίζουν, αλλά για μια επιλογή που συνδέεται με τον θεσμικό ρόλο του Στέμματος και, κυρίως, με την ανάγκη να διατηρείται η πολιτική του ουδετερότητα.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr