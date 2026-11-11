Στεγαστική κρίση: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής κινητοποίησης

Πλήθος κόσμου, φορείς και συνδικάτα συμμετέχουν στη διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας, ζητώντας προσιτή κατοικία και μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη στεγαστική κρίση πραγματοποιείται στην πλατεία Κλαυθμώνος, στο κέντρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή πλήθους πολιτών, οργανώσεων και συνδικάτων.

Η κινητοποίηση εντάσσεται σε μια συντονισμένη πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία για το αυξανόμενο κόστος στέγασης, με επίκεντρο την Ισπανία, όπου το ζήτημα της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία βρίσκεται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων. Τη συγκέντρωση στην Αθήνα διοργανώνει η Πρωτοβουλία Αγώνα «Κατοικία για όλους», με τη στήριξη ομάδων κατοίκων, οργανώσεων, σωματείων, φοιτητών και πολιτικών φορέων. Παράλληλη κινητοποίηση πραγματοποιείται και στη Θεσσαλονίκη, από τις 18:30, στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου, στην Κάτω Τούμπα.

Τι διεκδικούν οι διαδηλωτές

Βασικά αιτήματα των συμμετεχόντων είναι η εξασφάλιση προσιτής στέγης, η προστασία των ενοικιαστών και η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Η αύξηση των ενοικίων και το υψηλό κόστος κατοικίας έχουν αναδείξει τη στέγαση σε ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά ζητήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με τις κινητοποιήσεις να ζητούν παρεμβάσεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην κατοικία.

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