Πάτινσον, Ρόμπερτ Πάτινσον καλώς ήρθες στον κόσμο των James Bond.

Αν μια είδηση κάνει από χθες τον γύρο του διαδικτύου, είναι η επιλογή του Ρόμπερτ Πάτινσον για τον ρόλο του James Bond. Μετά από χρόνια συζητήσεων, προβλέψεις, σενάρια και εικασίες, η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση ήρθε και, όπως ήταν επόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις. Εντάξει, και για να είμαστε ειλικρινείς, όσο συμπαθής κι αν μας είναι, δεν μπορούμε να τον φανταστούμε ως μυστικό πράκτορα 007 - ειδικά αν τον συγκρίνουμε με τους συνυποψηφίους του.

Το προηγούμενο διάστημα είχαν ακουστεί ουκ ολίγα ονόματα για τον ρόλο, με τους Τζος Ο'Κόνορ, Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον, Τζέιμς Νόρτον και Κάλουμ Τέρνερ να βρίσκονται ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί για να αναλάβουν έναν από τους σημαντικότερους ρόλους στην ιστορία του σινεμά. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, οι φήμες είχαν πάρει τέτοια έκταση, που περιμέναμε να ακούσουμε κάποιον από αυτούς να ανακοινώνεται ως ο επόμενος 007. Τελικά, η παραγωγή έκανε την έκπληξη.

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