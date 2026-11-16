Αμετανόητος ο Ράσελ Μπραντ: Συγκρίνει τον εαυτό του με τον Απόστολο Παύλο μέσα στη φυλακή

Ο Ράσελ Μπραντ μπορεί να καταδικάστηκε για σεξουαλικά εγκλήματα, ωστόσο επιμένει πως είναι αθώος και κάνει δηλώσεις για τον Χριστό μέσω της συζύγου του.

Ούτε η καταδίκη του ούτε η φυλάκισή του φαίνεται να έχουν αλλάξει τη στάση του Ράσελ Μπραντ, ο οποίος εξακολουθεί να δηλώνει αθώος και να παρουσιάζει τη δοκιμασία που περνά ως μια περίοδο κατά την οποία η πίστη του στον Χριστό δοκιμάζεται και ενισχύεται. Ο Βρετανός ηθοποιός έστειλε το πρώτο του μήνυμα μέσα από τη φυλακή, μέσω της συζύγου του, Λόρα Γκάλαχερ, επιλέγοντας να επικοινωνήσει με τους υποστηρικτές του.

Το μήνυμα διαβάστηκε κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας διαδικτυακής εκπομπής Sunday Service στο YouTube, την οποία το ζευγάρι παρουσίαζε από κοινού, αλλά πλέον συνεχίζει μόνη της η Λόρα Γκάλαχερ, αφού ο Ράσελ Μπραντ βρίσκεται πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Ο ίδιος, λοιπόν, θέλησε να ευχαριστήσει όσους εξακολουθούν να του συμπαραστέκονται, παρά την καταδίκη του.

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