Η «θεραπεία μακροζωίας» που δεν κοστίζει δεκάρα: «Ένα τραγούδι που αγαπάς»

Ο επιχειρηματίας Μπράιαν Τζόνσον αναδεικνύει τη μουσική ως εργαλείο μακροζωίας, επικαλούμενος έρευνα που αποδεικνύει ότι η ακρόαση τραγουδιών μειώνει το στρες.

Τι θα γινόταν αν ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να αποφορτιστείτε μετά από μια κουραστική ημέρα βρισκόταν ήδη στη λίστα αναπαραγωγής σας; Η ακρόαση μουσικής φαίνεται πως κάνει πολλά περισσότερα από το να βελτιώνει απλώς τη διάθεση.

Επιστημονικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αντίδραση του οργανισμού στο άγχος, ρυθμίζοντας τους καρδιακούς παλμούς, την αρτηριακή πίεση και τα επίπεδα της κορτιζόλης.

Είναι η μουσική «θεραπεία μακροζωίας»;

Ο επιχειρηματίας τεχνολογίας Μπράιαν Τζόνσον, γνωστός για τα πολυδάπανα πειράματα αντιγήρανσης και μακροζωίας που εφαρμόζει στον εαυτό του, έφερε στο προσκήνιο αυτά τα ευρήματα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, μοιράστηκε μια επιστημονική μελέτη σχετικά με την επίδραση της μουσικής στο στρες, χαρακτηρίζοντας τη μουσική ως μια πραγματική «θεραπεία μακροζωίας».

Ο ίδιος απαρίθμησε τα οφέλη της, στα οποία περιλαμβάνονται η μείωση των καρδιακών παλμών, η πτώση της πίεσης, η ελάττωση των ορμονών του άγχους και η ανακούφιση από τη νευρικότητα. Μάλιστα, πρότεινε χαριτολογώντας ως καθημερινό πρωτόκολλο υγείας την ακρόαση ενός τραγουδιού που αγαπάει ο καθένας.

Music is a longevity therapy > lowers heart rate > lowers blood pressure > lowers cortisol > lowers anxiety and restlessness Protocol: a song you love. 104 randomized trials 9,617 people https://t.co/F0kDhZHwiE — Bryan Johnson (@bryan_johnson) November 1, 2026

Η μελέτη στην οποία αναφέρθηκε ο Τζόνσον δημοσιεύθηκε το 2019 και βασίστηκε στην ανάλυση 104 ελεγχόμενων δοκιμών με τη συμμετοχή περισσότερων από 9.600 ανθρώπων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μουσικές παρεμβάσεις έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο τόσο στις σωματικές όσο και στις ψυχολογικές επιπτώσεις του στρες.

Στο σωματικό σκέλος, οι ερευνητές παρατήρησαν ιδιαίτερα ισχυρή επίδραση στη μείωση των καρδιακών παλμών και στη ρύθμιση των ορμονών. Στο ψυχολογικό σκέλος, διαπιστώθηκε αισθητή υποχώρηση των συμπτωμάτων ανησυχίας και εσωτερικής έντασης, επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική επιδρά καθοριστικά στον τρόπο με τον οποίο το σώμα και το μυαλό διαχειρίζονται τις πιεστικές καταστάσεις.

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